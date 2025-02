Kremlin diz estar impressionado com posição de Trump sobre fim da guerra na Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse na quinta-feira que ficou impressionado com a posição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o fim da guerra na Ucrânia, e acrescentou que preparativos estavam em andamento para uma reunião bilateral entre Trump e Putin.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que há vontade política tanto do lado russo quanto do lado norte-americano para encontrar um acordo e acabar com a guerra de três anos.

Putin e Trump conversaram por telefone por mais de uma hora na quarta-feira e Trump disse mais tarde que não era prático para a Ucrânia ser membro da Otan, algo que Kiev tem buscado como garantia de sua segurança futura.

Questionado sobre o comentário de Trump de que uma reunião com Putin poderia ocorrer na Arábia Saudita, Peskov disse que os detalhes da reunião ainda não foram definidos. Ele se recusou a comentar sobre qual dos dois líderes iniciou a chamada telefônica.

Perguntado sobre o convite de Putin a Trump para visitar Moscou, Peskov declarou que houve uma troca de convites, mas que a reunião bilateral era um caminho diferente.

"Há uma vontade política que foi enfatizada durante a conversa de ontem para conduzir um diálogo em busca de um acordo", disse Peskov. "Há um consenso de que é possível um acordo pacífico e negociado."

"O governo anterior dos EUA defendia a opinião de que tudo precisava ser feito para manter a guerra. O atual governo, pelo que entendemos, adere ao ponto de vista de que tudo deve ser feito para acabar com a guerra e para que a paz prevaleça", disse ele.

"Estamos mais impressionados com a posição do atual governo e estamos abertos ao diálogo."

Perguntado se os países europeus estariam representados nas conversações de paz, Peskov disse que era prematuro falar sobre o formato.

(Reportagem de Dmitry Antonov)