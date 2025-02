Josias: Lula derramará petróleo sobre COP30 se demitir presidente do Ibama

O presidente Lula (PT) caminhará na contramão de sua pretensão de fazer o Brasil um líder mundial na questão climática caso demita Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais), afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quinta (13).

Lula criticou o Ibama e classificou como "lenga-lenga" o processo de licenciamento para exploração de petróleo na costa do Amapá. Servidores do órgão se irritaram com as declarações do presidente e citaram "interferência política" do petista no trabalho do instituto.

Lula apresentava 2025 como um 'ano de ouro' porque recepcionará no Brasil os chefes de Estado dos países do Brics e também se vangloriava pelo país ter sido premiado com a COP30, que é a cúpula climática da ONU. Também virão ao Brasil chefes de Estado do mundo inteiro.

Já há um problema com a posse de Donald Trump, um sinal de que os EUA não participarão da COP30. Trump está conspirando contra o esforço ambiental para a transição energética. Nesse ambiente, demitir o presidente do Ibama em um contexto no qual o presidente frequenta um polo da disputa, que é favorável à exploração petrolífera, não faz o menor nexo.

Você derramará petróleo sobre a cúpula climática que o Brasil vai sediar. O país chega com um discurso desconexo. Lula estaria na contramão desse esforço. Demitir Rodrigo Agostinho seria um tiro de bazuca no próprio pé.

Já seria um prejuízo grande se o presidente do Ibama saísse voluntariamente. Se Lula demiti-lo, o prejuízo é maior ainda, com um eventual desdobramento. Como reagirá a ministra Marina Silva, que é a superior hierárquica do presidente do Ibama? Ela reagirá passivamente e ficará inerte diante de uma eventual exoneração? Josias de Souza, colunista do UOL

Josias avaliou que Lula corre risco de abrir uma crise em seu governo caso mantenha o discurso contraditório em relação à questão ambiental.

Espera-se que Lula tenha um mínimo de bom senso. Ele até arrumou um discurso bonitinho, dizendo que 'precisamos explorar o petróleo porque a renda será usada para financiar a transição energética'. É uma forma de justificar o injustificável.

O presidente foi eleito e tem o direito de eventualmente explorar o petróleo que exista na foz do Amazonas. Que ele faça isso de forma técnica, aguardando a posição do Ibama. A Petrobras já ofereceu ao instituto as informações que lhe foram requisitadas. Não custa nada ao Lula esperar e encontrar argumentos técnicos que justifiquem sua decisão política.

Se fizer isso produzindo uma crise, vai derramar petróleo sobre uma cúpula climática da qual se orgulhava tanto. Lula chegaria a ela sem discurso. É preciso que se rearrume em cena. No momento, ele não está bem posto. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: