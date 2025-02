Jalles Machado tem prejuízo líquido de R$ 73,5 milhões

São Paulo, 13 - A Jalles Machado, companhia do setor sucroenergético, registrou prejuízo líquido de R$ 73,5 milhões no terceiro trimestre da safra 2024/25, encerrado em 31 de dezembro, revertendo o lucro líquido de R$ 75,8 milhões obtido no igual período do ano anterior. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado cresceu 16% na mesma comparação, para R$ 385,9 milhões. A receita líquida avançou 49,3% na base anual, para R$ 740,4 milhões. Os dados foram divulgados na quarta-feira, 12, depois do fechamento do mercado financeiro. O capex total do trimestre foi de R$ 145,7 milhões, uma queda de 36,4% em relação ao igual período da safra anterior.Nos primeiros nove meses da safra, a companhia processou 7,868 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, crescimento de 7,1% em comparação ao igual período da temporada anterior. O rendimento atingiu 84,5 toneladas por hectare, com avanço de 0,4%. Já o índice médio de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) recuou 3,8%, para 138,6 quilos por tonelada.O mix de produção dos nove primeiros meses da safra foi de 44,3% para açúcar e 55,7% para etanol, ante 37,5% para açúcar e 62,5% para etanol no mesmo período da safra anterior.A companhia produziu 448,2 mil toneladas de açúcar no período, um aumento de 19,7% na comparação anual. Já a produção de etanol registrou queda de 8%, passando de 388,8 mil m³ para 357,8 mil m³.Nos comentários sobre os resultados, a Jalles Machado destacou os recordes de moagem e produção de açúcar nesta safra, além da primeira safra completa da fábrica de açúcar VHP na Unidade Santa Vitória (USV)."A Jalles Machado alcançou uma moagem total de 7,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, um aumento de 7,1% em relação à safra anterior. Este desempenho permitiu um recorde de produção de açúcar, com 448,2 mil toneladas, representando um crescimento de 19,7%. Na Unidade Jalles Machado (UJM), obtivemos uma produtividade agrícola recorde de 97,5 toneladas por hectare, o melhor desempenho desde a fundação da unidade", destacou a Jalles em comentário publicado no release de resultados.