Confira 8 itens de segurança para viajar com seu pet a partir de R$ 16

Vai viajar e quer levar seu bichinho de estimação? O Guia de Compras UOL preparou uma lista de itens a partir de R$ 16 para garantir a segurança e conforto dos pets, seja em viagens mais curtas ou até nas que demoram horas.

Na seleção, há uma variedade de acessórios que podem ser úteis no trajeto, como capas protetoras, cintos de segurança e caixas de transporte individual. Confira:

Feita de malha;

Universal, pode ser instalada em todo tipo de veículo;

Conta com quatro cintos para proporcionar mais estabilidade e segurança;

Tem paredes reforçadas por duas barras horizontais, para deixar o animal seguro até mesmo em curvas;

Dimensões: 40 centímetros de comprimento x 36 centímetros de profundidade x 24 centímetros de altura.

Para transporte de cães e gatos até 10 kg;

Feito de material durável, de acordo com fabricante;

Dimensões: 47 centímetros de comprimento x 45 centímetros de largura x 50 centímetros de altura.

Bolsa de tecido Oxford e poliéster; cinto de nylon e liga de zinco;

Suporta até 14 quilos;

Dimensões da bolsa: 45 centímetros de comprimento x 25 centímetros de largura x 28 centímetros de altura;

Expansível até 73 centímetros.

Mochila de transporte transparente com aberturas para ventilação;

Alças ajustáveis e reforçadas para facilitar no transporte do pet;

Fácil de limpar e com fechamento em zíper;

Cabe em bancos do carro ou até dentro de aviões;

Disponível em diferentes cores.

Peitoral para uso diário com cinto de segurança de 25,4 centímetros;

Com cinco pontos de ajuste;

Serve para cães com pescoço de 45,7 a 76,2 centímetros e peito de 61 a 86,3 centímetros.

Feito de nylon industrial e mosquetão de metal, é projetado para suportar fortes impactos;

Para cães de pequeno, médio e grande porte;

Tamanho ajustável.

Feito com tecido de 4 camadas, é à prova de arranhões e resistente à água;

Com âncora e fivelas para prender no automóvel;

Rede que suporta animais de até 45 quilos.

Protege banco e portas;

Cabe na maioria dos carros;

À prova de água e arranhões;

Dimensões: 44,45 centímetros de altura x 44,45 centímetros de largura e 137 centímetros de comprimento.

*Com informações de texto publicado em 21/04/2024.

