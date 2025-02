Índice STOXX 600 tem alta recorde na Europa com lucros otimistas

Por Johann M Cherian e Nikhil Sharma

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta recorde nesta quinta-feira, com investidores comemorando os lucros otimistas da gigante industrial alemã Siemens, enquanto o sentimento também foi impulsionado por sinais de que o conflito de quase três anos entre a Rússia e a Ucrânia pode terminar em breve.

O índice pan-europeu STOXX 600 subiu 1%, enquanto as ações de média capitalização subiu 1,1% e atingiu seu nível mais alto desde janeiro de 2022.

O índice de referência da Alemanha subiu 2%, enquanto o da França adicionou 1,5% e o da Itália avançou 1%.

A Siemens, frequentemente vista como um termômetro da saúde da economia industrial mais ampla, avançou 7,2% após seu resultado do primeiro trimestre superar as estimativas, destacando sinais de recuperação da demanda de clientes em setores como eletrônicos e semicondutores.

A gigante industrial enfrentou dificuldades na China nos trimestres anteriores, com os pedidos caindo principalmente devido à redução de estoque.

"Todos estavam esperando o processo de redução de estoque terminar, porque eles têm grandes estoques e agora estão vendo pedidos positivos chegando", disse Jochen Stanzl, analista-chefe de mercado da CMC Markets.

"Não é um grande crescimento, mas é o primeiro sinal de recuperação econômica, e isso também está impulsionando as montadoras."

As ações de automóveis lideraram os ganhos setoriais no STOXX 600 com um salto de 4,4% -- seu maior aumento em um dia em um ano, também auxiliado por um salto de 4,9% na Michelin, depois que a fabricante francesa de pneus divulgou resultados anuais melhores do que o esperado.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,49%, a 8.764,72 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 2,09%, a 22.612,02 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,52%, a 8.164,11 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,00%, a 37.908,05 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,19%, a 12.936,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,89%, a 6.585,88 pontos.

(Reportagem de Nikhil Sharma e Johann M Cherian)