Idoso é agredido por motorista de Porsche em Praia Grande (SP)

Um idoso de 78 anos foi agredido por um homem de 21 anos em Praia Grande (SP), na Baixada Santista, na noite desta quarta-feira (12). O agressor dirigia um Porsche e fugiu do local. Uma moradora gravou o ocorrido.

O que aconteceu?

A confusão começa com o motorista do Porsche discutindo com uma mulher que estava na parte interna de um prédio, no bairro Aviação. O motorista ofende a moradora, que filma a confusão enquanto discute com ele.

Instantes depois, um homem de 78 anos, na parte externa do prédio, fala com o motorista e também passa a ser ofendido. Em seguida, o motorista se irrita e agride o idoso, que cai no chão. Mesmo com a vítima no chão, as agressões continuam, e o idoso chega a ser atingido por um chute na cabeça.

Logo depois, o agressor entra no carro e foge do local. Segundo o boletim de ocorrência, o idoso foi socorrido por testemunhas.

Segundo a TV Bandeirantes, a agressão ocorreu após o idoso reclamar com o motorista sobre o barulho do carro. E esta não teria sido a primeira vez que ele passou pela avenida incomodando os moradores do bairro com ronco do motor do veículo.

O caso foi registrado como lesão corporal e difamação pela CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Praia Grande. A Polícia Civil afirma que realiza diligências para localizar o autor, que foi identificado.

Em 2024, idoso foi morto por motorista

Caso similar aconteceu também na Baixada Santista em junho do ano passado. Cesar Fine Torresi, de 77 anos, morreu após ser agredido por um homem de 39 anos em Santos, em outra confusão envolvendo um carro.

Vítima teria se apoiado em um veículo ao atravessar a rua. O motorista se irritou, desceu do carro, e atacou o idoso com uma "voadora" no peito.

Idoso estava acompanhada do neto, que tinha 11 anos na época. O acusado, Tiago Gomes de Souza, está preso preventivamente em Tremembé (SP), e foi denunciado pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) por homicídio qualificado.