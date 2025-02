Ibovespa fecha em alta com Totvs em destaque após balanço

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, com as ações da Totvs entre os destaques positivos após o resultado do quarto trimestre agradar, enquanto o setor de proteínas figurou na ponta negativa.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,38%, a 124.850,18 pontos, encerrando perto da máxima do dia, de 124.852,88 pontos, após ter tocado 123.777,69 pontos na mínima. O volume financeiro somou 17,7 bilhões de reais.

Em Wall Street, o sinal positivo prevaleceu, com o S&P 500 encerrando em alta de 1%, o que ajudou o pregão brasileiro, assim como o alívio nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, detalhou nesta quinta-feira um roteiro para aplicar tarifas de reciprocidade contra qualquer país que imponha impostos contra as importações norte-americanas.

Alguns veículos de notícias publicaram que o etanol brasileiro poderia ser um dos alvos de Trump. O BTG Pactual, porém, destacou que a "matemática" diz que há um impacto limitado no desempenho geral do setor.

O penúltimo pregão da semana também mostrou que as vendas no varejo no Brasil tiveram queda de 0,1% em dezembro na comparação com o mês anterior, segundo dados divulgados pelo IBGE. Pesquisa da Reuters mostrava expectativas no mercado de estabilidade.

DESTAQUES

- TOTVS ON avançou 2,75%, após a empresa, uma das maiores de software empresarial do Brasil, reportar na noite da véspera lucro líquido ajustado de R$237 milhões no quarto trimestre, alta de 42% ano a ano. O CEO disse que a empresa está avançando rápido na definição de sua estratégia sobre a tecnologia de inteligência artificial.

- BRASKEM PNA avançou 5,38%, em dia de recuperação, após duas quedas seguidas, sendo que apenas na véspera a petroquímica fechou com um declínio de 5,4%. Desde a máxima intradia do ano em meados de janeiro, quando foi cotado acima de R$15, o papel contabilizava até a quarta-feira uma perda de quase 18%.

- USIMINAS PNA subiu 3,35%, em véspera de divulgação do balanço do quarto trimestre, enquanto agentes continuam monitorando notícias relacionadas às tarifas sobre o aço anunciadas pelos Estados Unidos. No setor, CSN caiu 0,24%, tendo ainda como pano de fundo corte do ratingpela Moody's. GERDAU PN valorizou-se 0,46%.

- GPA ON avançou 3,11%, revertendo a fraqueza do começo da sessão e engatando a sexta alta seguida. O setor de supermercados segue refletindo análises sobre os potenciais desdobramentos envolvendo a proposta do francês Carrefour para fechar o capital de sua controlada no Brasil. CARREFOUR BRASIL ON subiu 1,23% e a ASSAÍ ON ganhou 2,38%.

- SUZANO ON fechou em alta de 2,17%, após divulgar na véspera salto de 44% no resultado operacional do quarto trimestre medido pelo Ebitda, enquanto executivos da maior produtora de celulose de eucalipto afirmaram ver um cenário positivo para a empresa no curto prazo, com o mercado de celulose com oferta restrita e cenário favorável para preços.

- LOCALIZA ON perdeu 3,06%, no segundo pregão seguido de queda, tendo como pano de fundo preocupações persistentes sobre os efeitos de taxas de juros em níveis mais elevados nos resultados da empresa de aluguel de veículos e gestão de frotas. Fora do Ibovespa, MOVIDA ON terminou o dia em queda de 5,11%.

- BRF ON recuou 3,76%, no terceiro pregão seguido de baixa, com o setor de proteínas como um todo no vermelho, com MARFRIG ON, maior acionista da BRF, cedendo 3,21%, JBS ON perdendo 1,97% e MINERVA ON encerrando com declínio de 1,83%.

- BRAVA ENERGIA ON caiu 2,97%, no segundo dia de queda, tendo também no radar notícia de que assinou em 11 de fevereiro com a Trafigura contrato para a venda de 6 milhões de barris de óleo produzido pelo consórcio em Atlanta.

- VALE ON subiu 0,13%, revertendo fraqueza de parte da sessão, mesmo com o declínio dos preços futuros do minério de ferro na China. Na sexta-feira, a companhia deve anunciar o projeto "Novo Carajás", que prevê investimento de R$70 bilhões na expansão da mineração de ferro e cobre no complexo localizado no município de Parauapebas (PA). Ainda, conforme fontes afirmaram à Reuters, a Vale está avançando com negociações para vender à gestora Global Infrastructure Partners (GIP) uma participação majoritária na geradora renovável Aliança Energia e em um complexo solar.

- PETROBRAS PN terminou com variação positiva de 0,11%, com o petróleo também encerrando o dia com oscilação modesta no exterior. O barril de Brent fechou transacionado com queda de 0,21%, a 75,02 dólares.

- BRADESCO PN subiu 1,37%, em meio a ajustes após forte queda na véspera (-4,56%). No setor, ITAÚ PN avançou 0,53%, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT recuou 1,65% e BANCO DO BRASIL ON -- que divulga balanço na próxima semana -- perdeu 0,54%.