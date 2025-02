SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abriu com sinal negativo nesta quinta-feira, com Hapvida e Localiza entre as maiores quedas, enquanto a temporada de resultados trazia os balanços de Suzano e Totvs.

Às 10h07, o Ibovespa cedia 0,08%, a 124.286,13 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, subia 0,1%.

(Por Paula Arend Laier)