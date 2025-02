Honor chega ao Brasil com dobrável mais fino do mundo e mais 5 celulares

Mais uma marca chinesa de celulares desembarcou no mercado brasileiro: a Honor. A empresa anunciou seus primeiros seis smartphones a chegarem oficialmente ao país, incluindo um dobrável ultrafino no estilo "fold", o Magic V3.

Três deles já estão à venda no país, além de um fone de ouvido e de um smartwatch. Veja os produtos e preços de lançamento:

Honor X5b Plus: R$ 1.399,99

R$ 1.399,99 Honor X7c: R$ 2.699,99

R$ 2.699,99 Honor Magic6 Lite: R$ 4.499,99

R$ 4.499,99 Honor X6b 5G: em breve

em breve Honor Magic V3: em breve

em breve Honor Magic7 Lite: em breve

em breve Choice Earbuds X5: R$ 499,99 (fones)

R$ 499,99 (fones) Choice Haylou Watch: R$ 999,99 (relógio)

R$ 999,99 (relógio) Honor Pad X8a Lite: em breve (tablet)

Todos são importados da China. Curiosamente, a distribuição é realizada pela mineira DL, que também faz as importações da concorrente Xiaomi. Segundo a empresa, foi criada uma nova divisão dedicada à Honor, com equipes exclusivas, para que não haja conflitos de interesse.

As vendas acontecem por meio de parceiros, em lojas físicas e virtuais. Também deve ser lançado um e-commerce próprio. Os produtos já podem ser encontrados com descontos nos varejistas.

O dobrável mais fino do mundo

Segundo a Honor, o Magic V3 chega ao Brasil "em breve", na cor verde, ainda sem preço definido. Ele é o smartphone mais avançado da marca, com tela dobrável no estilo "fold" (que abre e fecha como um livro). O grande display interno tem 7,9 polegadas.

Honor Magic Magic V3 é um dobrável tipo fold com grande tela interna de 7,9 polegadas Imagem: Marcella Duarte/UOL

Apesar de haver outros concorrentes no mercado global, o único produto deste tipo que temos à venda no país até agora é o Galaxy Z Fold6, da Samsung.

Com espessura de 9,2 mm quando fechado, o Magic V3 tem o posto de celular dobrável mais fino do mundo. Para comparação, o modelo da Samsung tem 12,11 mm e o Motorola razr 50 Ultra, dobrável compacto no estilo "flip", tem 15,3 mm.

Mesmo quando fechado, ele chega a ser mais fino do que alguns aparelhos não dobráveis, pesa apenas 226 gramas e tem um vinco quase imperceptível na tela. Além disso, é equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 3 (o mais avançado da Qualcomm, que também está no Galaxy S25 Ultra), e vem com 12 GB ou 16 GB de memória RAM e até 1 TB de armazenamento interno.

A marca destaca a resistência do aparelho, que inclui certificação IPX8 contra água. Durante o evento de lançamento, ele foi lavado duas vezes em uma máquina lava e seca e saiu funcionando.

A bateria tem de 5.100 mAh e é de silício-carbono, tecnologia usada em carros elétricos, que aumenta a vida útil e a eficiência energética do componente.

Saiba mais sobre o modelo, que o UOL conheceu com antecedência durante a feira IFA, em Berlim, no ano passado.

Honor Magic V3 (fechado na foto) chega ao país na cor verde Imagem: Marcella Duarte/UOL

Produtos no Brasil

Três celulares já estão à venda no Brasil: X5b; X7c e Magic6 Lite, assim como o fone de ouvido Choice Earbuds X5 e o relógio inteligente Choice Haylou Watch. Os demais produtos chegam ao país "em breve". Saiba mais sobre os smartphones:

Honor X5b Plus. O mais básico e barato, mas com alguns bons recursos para o dia a dia, como a bateria de 5.200 mAh e a câmera de 50 megapixels. A traseira, em plástico, tem acabamento texturizado. Cores: preto ou azul-claro.

Honor X7c. Intermediário, com câmera de 108 MP, bateria de 6.000 mAh, tela com taxa de atualização de 120 Hz e processador Snapdragon 685. O design lembra o do iPhone 16 Pro, com módulo quadrado para as câmaras traseiras. Cores: branco (com acabamento que lembra madrepérola) ou verde (com textura xadrez).

Honor Magic6 Lite. Modelo premium, com processador Snapdragon 6 Gen 1, bateria de 5.800 mAh e câmera de 108 MP. O acabamento é refinado, com um módulo circular para as câmeras traseiras. É o mais avançado (e caro) dos que já estão à venda no Brasil. Cor: verde.

Todos contam com recursos de inteligência artificial, dentro do pacote Honor AI, que inclui remoção de pessoas e objetos indesejados em fotos, detecção de deepfakes e proteção ocular.

Quem é a Honor?

A marca nasceu como uma subsidiária Huawei, em 2013, mas foi vendida em 2020 após sanções impostas pelos Estados Unidos à gigante chinesa, que a impedem até hoje de fazer negócios com empresas do país. Assim, a Honor escapou das restrições e pode usar componentes e serviços norte-americanos, como programas e aplicativos do Google e processadores da Qualcomm. Seu sistema operacional MagicOS é derivado do Android.

Smartphones intermediários e premium são o foco da Honor, que ficou conhecida pelo design diferenciado e pela qualidade das câmeras e telas de seus produtos. A empresa já está presente em países da América Latina, Europa e Oriente Médio, e desde o início do ano passado ensaiava uma chegada ao Brasil.

