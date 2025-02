Honda e Nissan confirmam fim das negociações por fusão das operações

A Honda e a Nissan oficializaram nesta quinta-feira, 13, em comunicado conjunto, o fim das conversas pela fusão das operações. As duas montadoras haviam anunciado a intenção de combinar os negócios no fim do ano passado.

O diálogo entre as empresas, no entanto, logo entrou em colapso. A Honda aceitou inicialmente realizar a fusão em termos equivalentes com a rival, mas depois passou a pretender transformar a Nissan em uma subsidiária.

A mudança de planos irritou o Conselho de Administração da Nissan, segundo uma pessoa familiarizada com as negociações.

No comunicado, as duas montadoras informaram ainda que vão manter a parceria voltada à tecnologia automotiva anunciada em agosto. Fonte: Dow Jones Newswires.