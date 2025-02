Caminhão explode após acidente, e motorista pula de viaduto para sobreviver

O motorista de um caminhão pulou de um viaduto para fugir das chamas de uma explosão após um acidente nesta quarta-feira (12), em uma rodovia do interior do Paraná. Tudo foi registrado por uma câmera de monitoramento. Os dois motoristas sobreviveram.

O que aconteceu?

Dois caminhões trafegavam pela rodovia PR-092, na altura de Arapoti (PR), em um trecho de mão dupla. Um, de menor porte, transportava massa asfáltica, e o outro era um caminhão-tanque carregado com uma carga de nafta, material altamente inflamável.

Na altura do km 218, em um viaduto, o motorista do caminhão-tanque perdeu o controle e bateu na lateral do outro caminhão, que vinha no sentido contrário. Uma explosão aconteceu segundos depois.

O condutor do caminhão menor, que transportava a massa asfáltica, abriu a porta da cabine e rapidamente pulou do viaduto. Ele caiu de costas em uma área de concreto na base da estrutura, mas levantou-se em seguida e se afastou do local. Poucos segundos depois, as chamas também se espalharam pelo local da queda.

Segundo a EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra o trecho, os dois motoristas sobreviveram. Um sofreu ferimentos leves, e o outro teve ferimentos moderados. Eles foram atendidos pelas equipes da concessionária e do SAMU, e encaminhados para o Hospital 18 de Dezembro, em Arapoti.

O incêndio foi controlado em cerca de uma hora pelos bombeiros, Defesa Civil e equipes da concessionária.

O acidente provocou a interdição da rodovia nos dois sentidos, gerando dois quilômetros de congestionamento ainda pela manhã. Um dos sentidos da rodovia foi liberado por volta das 16h de quarta-feira, enquanto o outro seguiu interditado até o início da tarde desta quinta-feira (13), quando o trânsito foi liberado por volta das 13h, após a remoção dos dois caminhões.

? ATUALIZAÇÃO Tráfego PR-092 - km 218,880 - Arapoti



Caminhões removidos e rodovia liberada nos dois sentidos.



No momento, os motoristas encontram lentidão no trecho.



Mais informações pelo 0800 277 0153, este número também atende pelo WhatsApp. Acompanhe as atualizações sobre? https://t.co/7OPoYpCYsg -- EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) February 13, 2025

A concessionária informou ainda, por meio de nota, que o veículo que transportava massa asfáltica pertence a uma prestadora de serviços de obras de recuperação da rodovia. "Dentro do compromisso com a segurança de suas operações, e dentro dos protocolos que possui para o tema, a concessionária já iniciou a apuração das circunstâncias do acidente e adotará todas as medidas pertinentes ao caso", finaliza a nota.