'Assustador': homem é abocanhado e cuspido por baleia no Chile; vídeo

O programador venezuelano Adrián Simancas, de 24 anos, foi abocanhado por uma baleia jubarte enquanto remava no Estreito de Magalhães, próximo à costa do Chile.

O que aconteceu

Vídeo mostra baleia abocanhando homem no mar. O momento foi filmado pelo pai de Adrián, o anestesista Dell Simancas, que estava remando com ele. A baleia emerge com sua boca aberta e pega Adrián e seu caiaque, soltando segundos depois. Em seguida, Dell se aproxima do filho, pede que se acalme e o leva para a costa.

"Pensei que ela tinha me comido", disse Adrián. Em entrevista à televisão chilena TVM, ele explicou que sentiu algo "azul e branco que passou perto do seu rosto e era como se estivesse de um lado e de cima". "Não entendi o que estava acontecendo e então afundei", completou. O rapaz não sofreu nenhuma lesão.

Pai se disse assustado ao ver filho sumir no mar. "Foi uma experiência incrível e aterrorizante ao mesmo tempo", contou. "Quando me viro não vejo nada, não vejo Adrián. Esse foi o único momento realmente assustador que tive, porque não o vi por uns três segundos. E de repente sai [da água] como um tiro.

Baleias jubartes são incapazes de engolir humanos. Segundo Bruna Rezende, bióloga e coordenadora do Projeto Amigos da Jubarte, as baleias jubarte tem bocas imensas e se alimentam filtrando a água em busca de krill, pequenos crustáceos que vivem no oceano. Por isso, a largura de suas faringes é pequena, impossível de passar um humano ou mesmo um caiaque.

Caso não foi ataque, diz especialista. "Provavelmente foi por engano", diz Bruna, "ela estava se alimentando e não viu que tinha um caiaque ali, tanto que ela expele logo em seguida". A bióloga ainda aponta que a falta de motor no caiaque pode ter atrapalhado a baleia, já que esses animais percebem as embarcações pelo som dos motores.