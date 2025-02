Hamas diz que cumprirá acordo e entregará prisioneiros no sábado

Após ameaçar suspender a entrega de prisioneiros no próximo sábado (15), o grupo palestino Hamas informou, nesta quinta-feira (13), que vai cumprir com o cronograma previsto para entrega dos prisioneiros feitos pelo grupo no ataque à Israel em dia 7 de outubro de 2023.

"O Hamas confirma a continuação da implementação do acordo a partir do que foi assinado, incluindo a troca de prisioneiros de acordo com o cronograma especificado", informou, por meio de nota.

No início desta semana, o grupo disse que suspenderia a entrega de reféns devido às violações de Israel do acordo de cessar-fogo. Segundo autoridades de Gaza, 95 palestinos foram assassinados e outros 824 foram feridos pelas forças israelenses desde o dia 19 de janeiro, dia do início do cessar-fogo.

O governo de Israel prometeu retomar a guerra total em caso de suspensão da entrega dos reféns até o meio-dia de sábado, tendo recebido o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O Hamas informou que tem negociado com os representantes do Egito e do Catar para discutir a implementação do acordo após as violações de Israel e remover obstáculos para o cumprimento das medidas.

"Nossa delegação se concentrou durante as reuniões e comunicações na necessidade de aderir à implementação de todos os termos do acordo, especialmente no que diz respeito à garantia de moradia para nosso povo e à urgente entrada de caravanas, tendas, equipamentos pesados, suprimentos médicos, combustível e o fluxo contínuo de socorro e tudo o que está estipulado no acordo", diz o Hamas no informe.

O grupo sustenta que Israel tem bloqueado a entrega de tendas, materiais médicos, mantimentos e equipamentos de remoção de entulhos, assim como o bloqueio da transferência de feridos, conforme teria sido planejado. "A ocupação israelense está obstruindo deliberadamente a viagem de casos médicos pela passagem de fronteira de Rafah", denuncia.

