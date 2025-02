Haddad diz que inflação deve se acomodar antes de previsões do mercado

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que as indicações atuais sobre a inflação são positivas e que a alta de preços deve se acomodar antes do que mostram as projeções do mercado.

Em entrevista a jornalistas na saída do Ministério da Fazenda, em Brasília, Haddad disse ainda que é possível haver espaço para negociação com o governo dos Estados Unidos sobre a imposição de tarifas de importação ao Brasil, mas destacou que o governo vai aguardar mais informações antes de se manifestar.

(Por Victor Borges)