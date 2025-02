Governo dos EUA inicia onda de demissões em massa conforme Trump e Musk expurgam burocracia federal

Por Tim Reid e Nathan Layne e Karen Freifeld

WASHINGTON (Reuters) - O governo dos Estados Unidos começou a demitir centenas de pessoas em várias agências nesta quinta-feira, conforme o presidente Donald Trump e Elon Musk aceleram seu expurgo da burocracia federal norte-americana, disseram à Reuters fontes sindicais e funcionários familiarizados com as mudanças.

Emails de demissão foram enviados nas últimas 48 horas a funcionários do governo, em sua maioria recém-contratados e ainda em período probatório, no Departamento de Educação, na Administração de Pequenas Empresas, no Departamento de Proteção Financeira ao Consumidor e na Administração de Serviços Gerais, que administra muitos edifícios federais.

Não ficou imediatamente claro quantos funcionários federais perderam seus empregos na primeira onda de demissões. De acordo com dados do governo, cerca de 280.000 funcionários públicos civis foram contratados há menos de dois anos, sendo que a maioria ainda está no período probatório, o que facilita a demissão.

Todos os funcionários em período probatório do Escritório de Administração de Pessoal (OPM, na sigla em inglês), o braço de recursos humanos do governo dos EUA, foram demitidos em uma chamada em grupo nesta quinta-feira e orientados a deixar a sede da agência em Washington, segundo duas fontes.

Autoridades do OPM também se reuniram com outras agências governamentais nesta quinta-feira e as aconselharam a demitir seus funcionários em período probatório, com algumas exceções, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

A maioria dos funcionários do serviço público só pode ser demitida legalmente por desempenho ruim ou má conduta, e eles têm uma série de direitos de recurso se forem dispensados arbitrariamente. Os funcionários em período probatório visados na onda desta quinta-feira têm menos proteções legais.

As medidas de quinta-feira cumprem a promessa de Trump de reduzir o tamanho do governo federal e erradicar o "Estado profundo", uma referência aos burocratas que ele considera não suficientemente leais a ele.

"A Agência considera que você não está apto a continuar trabalhando porque sua capacidade, conhecimento e habilidades não se encaixam nas necessidades atuais, e seu desempenho não tem sido adequado para justificar um novo emprego na Agência", diziam as cartas enviadas a pelo menos 45 funcionários em período probatório na Administração de Pequenas Empresas.

A Reuters teve acesso a uma cópia da carta de demissão.

Cartas enviadas a pelo menos 160 funcionários recém-contratados pelo Departamento de Educação, também vistas pela Reuters, diziam que a continuidade de seu emprego "não seria de interesse público".

Um funcionário da Administração de Serviços Gerais, que disse faltar um mês para o término de seu período probatório e que vinha recebendo excelentes avaliações de desempenho, foi informado esta semana que será demitido na sexta-feira.

"Até duas semanas atrás, este era um emprego dos sonhos. Agora se tornou um pesadelo absoluto por causa do que está acontecendo. Tenho filhos pequenos e uma hipoteca para pagar", disse o funcionário à Reuters.

O Departamento de Eficiência Governamental (Doge) de Musk, que corta custos, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, mas um porta-voz da OPM disse que as demissões em massa estavam de acordo com a nova política do governo.

"O governo Trump está incentivando as agências a usar o período probatório da forma como foi planejado: como uma continuação do processo de solicitação de emprego, e não como um direito a um emprego permanente", disse o porta-voz.

((Tradução Redação São Paulo)) REUTERS AC