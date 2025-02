Ganhos de ações de tecnologia dão pausa e mercados da China fecham em baixa

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas de tecnologia reverteram os ganhos nesta quinta-feira, depois de atingirem máximas de vários anos, já que a alta impulsionada pela IA desacelerou em meio à realização de lucros e preocupações renovadas sobre os desafios econômicos do país.

O Índice Hang Seng de tecnologia fechou em queda de quase 1%, depois de subir 4,2%, atingindo seu ponto mais alto desde 2022. O Índice Hang Seng de Hong Kong teve queda de 0,2%, recuando de uma máxima de quatro meses.

Entre os maiores declínios, a fabricante de chips SMIC caiu 4,1% e a rival Hua Hong Semiconductor teve queda de 5,2%.

As ações de empresas de internet reduziram os ganhos iniciais. O Alibaba fechou em alta de 2,6% depois de atingir brevemente um recorde de três anos após o anúncio do presidente Joe Tsai de que a gigante do comércio eletrônico fará parceria com a Apple em IA para iPhones vendidos no mercado chinês.

O Baidu terminou em alta de 5,7%, bem distante de seu pico intradiário de 12%, após a notícia de que a empresa oferecerá seu chatbot de IA Ernie Bot gratuitamente a partir de 1º de abril.

As ações da China continental também recuaram, com o índice de Xangai em queda de 0,42% e o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuando 0,38%.

"A inovação tecnológica por si só não pode resolver o desequilíbrio econômico estrutural da China ou os problemas deflacionários cíclicos", disseram analistas do Morgan Stanley em uma nota nesta quinta-feira.

