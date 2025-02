Futuros de Wall St rondam estabilidade com mercados à espera de dados de preços ao produtor

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street rondava a estabilidade nesta quinta-feira, com os investidores à espera de dados de preços ao produtor nos Estados Unidos para avaliar a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve após os números do dia anterior, enquanto a perspectiva de negociações pelo fim da guerra na Ucrânia incentivava a tomada de riscos.

O foco dos investidores estará no relatório do índice de preços ao produtor de janeiro, previsto para as 10h30 (horário de Brasília), com economistas consultados pela Reuters esperando um aumento de 0,3% na base mensal.

A leitura do índice de preços ao consumidor na quarta-feira mostrou o maior aumento dos preços em quase um ano e meio em janeiro, ressaltando a mensagem do Federal Reserve de que não há pressa em retomar os cortes da taxa de juros tão cedo.

"Embora o Fed esteja ciente do padrão de força da inflação no início do ano, a impressão fará pouco para aliviar as ansiedades das autoridades, especialmente considerando o contexto de aceleração da demanda de mão de obra, aumento das expectativas de inflação e efeitos tarifários futuros", disseram economistas do BNP Paribas em nota.

Em resposta ao aumento da inflação, o presidente dos EUA, Donald Trump, que assumiu o cargo em 20 de janeiro e fez campanha com a promessa de reduzir os preços, enfatizou que os dados mais recentes não devem ser atribuídos ao seu governo.

O chair do Fed, Jerome Powell, em seu segundo dia de depoimento ao Congresso, disse que os dados são mais uma evidência de que a batalha do banco central contra o aumento dos preços ainda não terminou.

Atualmente, operadores esperam apenas um corte de 25 pontos-base nos juros pelo Fed neste ano, de acordo com dados compilados pela LSEG.

Enquanto isso, Trump disse que o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, expressaram desejo de chegar a um acordo de paz em telefonemas separados com ele na quarta-feira.

O futuro do S&P 500 tinha estabilidade, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,14%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,06%.

(Por Shashwat Chauhan em Bengaluru)