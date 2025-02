França propõe plano para acelerar retirada de tropas israelenses do Líbano, diz ministro

PARIS (Reuters) - A França elaborou uma proposta para que tropas de manutenção de paz da Organização das Nações Unidas (ONU), incluindo soldados franceses, substituam forças israelenses para assegurar que elas deixem o Líbano até 18 de fevereiro, afirmou nesta quinta-feira o ministro das Relações Exteriores do país, Jean-Noel Barrot.

A emissora pública israelense informou na quarta-feira que os Estados Unidos autorizaram uma presença "de longo prazo" das tropas israelenses no sul do Líbano, após fontes dizerem à Reuters que Israel buscava uma extensão do prazo do dia 18 de fevereiro para retirada das suas forças.

Uma trégua negociada por Washington em novembro previu que as tropas israelenses teriam 60 dias para se retirar do sul do Líbano, onde realizaram uma ofensiva contra combatentes do grupo armado libanês Hezbollah desde o início de outubro. Os combatentes do grupo teriam que deixar a região e, no mesmo período, tropas libaneses ocupariam a área. “Trabalhamos para formular uma proposta que possa satisfazer as expectativas de segurança de Israel, que planejava ficar por mais tempo em alguns pontos da linha azul”, afirmou Barrot após uma conferência sobre a Síria, realizada em Paris. Ele disse que a proposta levaria tropas da Unifil, inclusive francesas, para o Líbano, substituindo forças israelenses em pontos de observação, e que a ONU apoia a ideia. “Agora é convencer os israelenses de que essa solução deverá permitir uma retirada completa e final”, afirmou Barrot. O prazo inicial já foi estendido de 26 de janeiro para 18 de fevereiro. Uma autoridade libanesa e um diplomata estrangeiro no Líbano disseram à Reuters na quarta-feira que Israel pediu para ficar em cinco postos no sul por mais dez dias. (Reportagem de John Irish)