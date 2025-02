Fonseca vai às quartas em Buenos Aires e Bia Haddad à semi em Doha

? ATP Tour (@atptour) February 13, 2025

O carioca terá um desafio e tanto nas quartas de final em Buenos Aires. O adversário será o vencedor do confronto de hoje (13) entre o dinamarquês Holger Hune (12º) e o argentino Mariano Navone (47º), às 18h30 (horário de Brasília). No histórico recente do jovem tenista está a vitória implacável sobre o russo Andrey Rublev - número 9 do mundo na ocasião - na segunda rodada do Aberto da Austrália, por 3 sets a 0.

O Brasil conta também com Thiago Wild no ATP 250 de Buenos Aires. Atual número 77 do mundo, o paranaense de 24 anos enfrentará na sexta (14) o sérvio Laslo Djere (112º) em partida das quartas de final.

Mais cedo, quem também se superou em quadra foi a paulista Beatriz Haddad Maia, em parceria com a alemã Laura Siegemund, que despacharam mais uma dupla favorita ao título do WTA 1000 de Doha, formada pela belga Elise Mertens e a australiana Ellen Pérez (cabeças de chave 6). Nesta quinta (13), Bia e Laura classificaram às semifinais do torneio, depois de derrotarem Elise e Ellen por 2 sets a 1 (5/7, 6/4 e 11/9). Na última terça (11), a parceria Brasil-Alemanha já havia levado a melhor sobre a dupla cabeça de chave 4, composta pela norte-americana Sofia Kenin e a ucraniana Lyudmila Kichenok.

Bia e Laura vão lutar por uma vaga na final do WTA de Doha na sexta-feira (14), em horário ainda a ser definido. Elas terão pela frente a dupla da chinesa Jiang Xinyu com a taiwanesa Fang-Hsien Wu.

No início do ano, Bia e Laura chegaram à final do WTA 500 de Adelaide (Austrália), mas deixaram escapar o título após revés na final para dupla da chinesa Hanyu Guo com a russa Alexandra Panova. Depois elas competiram no Aberto da Austrália e pararam nas oitavas.

Dupla de Stefani se despede de Doha

A dupla da paulista Luisa Stefani com a norte-americana Peyton Stearns sofreram revés nas oitavas de final, ao serem superadas pela parceria da taiwanesa Hao Chan e a russa Veronika Kudermetova (cabeça de chave 5). A dupla adversária ganhou 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1).

O próximo compromisso de Stefani - recém-campeã do WTA 500 de Linz (Áustria), ao lado da húngara Timea Babos - será o WTA 1000 de Dubai, com início no próximo domingo (16). A brasileira fará duplas com a norte-americana Bethanie Mattek-Sands.