Festival de cinema de Berlim começa em plena campanha eleitoral alemã

O cineasta americano Todd Haynes e a atriz escocesa Tilda Swinton estão entre as estrelas da 75ª Berlinale, que começa nesta quinta-feira (13) em uma Alemanha envolvida em uma campanha eleitoral intensa e incerta.

O primeiro grande festival de cinema do ano geralmente tem um evento de abertura consensual, mas no ano passado causou polêmica quando os organizadores hesitaram em convidar representantes eleitos do partido de extrema direita Alternativa para Alemanha (AfD).

Um ano depois, é previsto que a AfD consiga um resultado recorde nas eleições antecipadas de 23 de fevereiro, na véspera do Urso de Ouro, o principal prêmio do festival.

Será que a Berlinale pode permanecer alheia a esse clima tenso, apesar de ser considerada um festival progressista e uma caixa de ressonância para os eventos políticos atuais?

As declarações dos convidados de Berlim serão examinadas de perto, especialmente as dos atores e cineastas alemães, como Tom Tykwer, diretor do filme de abertura "Das Licht".

O filme trata da chegada de uma imigrante síria contratada como empregada doméstica de uma família berlinense, o que a leva a "uma jornada rumo ao desconhecido".

O cineasta de 59 anos, mais conhecido pelo filme "Corra, Lola, Corra", disse que seu novo trabalho se passa em uma era contemporânea em que "a democracia está novamente sendo questionada" por forças políticas que visam "excluir e marginalizar".

A noite de abertura contará com a apresentação de um Urso de Ouro honorário para Tilda Swinton por sua carreira de atriz, que inclui o mais recente trabalho do espanhol Pedro Almodóvar, "O Quarto ao Lado".

Os membros do júri começarão a trabalhar na sexta-feira com a exibição dos primeiros filmes em competição.

Presidido por Todd Haynes ("O Preço da Verdade", "Carol"), o júri terá que escolher o vencedor do Urso de Ouro entre 19 longas-metragens.

Na competição estão o mexicano Michel Franco com "Dreams", o brasileiro Gabriel Mascaro com "O último azul" e o argentino Iván Fund com "El mensaje".

A produção de Franco é um drama estrelado por Jessica Chastain e Isaac Hernandez sobre uma jovem dançarina de balé mexicana que atravessa a fronteira para fazer sucesso nos Estados Unidos.

Também disputarão o prêmio principal o americano Richard Linklater e o sul-coreano Hong Sang-Soo.

A Berlinale geralmente atrai menos atenção do que os Festivais de Cinema de Veneza ou Cannes, mas este ano a cidade alemã tentou apimentar as coisas com uma nova diretora, Tricia Tuttle, que foi contratada do Festival de Cinema de Londres.

fbe/pel/abl/phs/mas/dbh/dd

© Agence France-Presse