Fed deve manter juros inalterados até setembro, mas crescem apostas em corte mais cedo

Por Ann Saphir

(Reuters) - O Federal Reserve provavelmente esperará até setembro para cortar sua taxa básica de juros, apostaram operadores nesta quinta-feira, com dados mantendo vivas as preocupações com a inflação elevada e um declínio nos pedidos de auxílio-desemprego sugerindo que o mercado de trabalho dos EUA continua saudável.

Mesmo assim, os elementos específicos que impulsionaram o aumento de 0,4% no índice de preços ao produtor dos EUA no mês passado -- contra a expectativa de economistas de alta de 0,3% -- deram alguns motivos para esperar uma melhora no indicador que o Fed usa para monitorar a inflação.

Vários analistas que estão examinando os dados juntamente com o relatório de quarta-feira sobre o aumento dos preços ao consumidor em janeiro dizem que agora estimam que a inflação subjacente medida pelo índice PCE, na base anual, subiu 2,6% ou 2,7% em janeiro, ante 2,8% em dezembro.

"O Fed ainda pode declarar, portanto, que o progresso no retorno da inflação à meta de 2% ainda está sendo feito", escreveu o economista Samuel Tombs, da Pantheon, um dos vários analistas de Wall Street que fizeram uma observação semelhante.

Os mercados financeiros também refletiram essa opinião, com a probabilidade de um corte na taxa de juros em julho subindo para pouco abaixo de 50%, em comparação com apenas cerca de 40% anteriormente. Um corte em setembro ainda é visto como mais provável.

No mês passado, autoridades do Fed mantiveram a taxa básica na faixa de 4,25% a 4,50%. O chair do Fed, Jerome Powell, disse esta semana achar que a política monetária precisa permanecer restritiva até que haja mais progresso na redução da inflação.

(Ann Saphir com reportagem de Lucia Mutikani, Howard Schneider e Dan Burns)