Faz bem para os ossos e controla o peso: benefícios do queijo minas frescal

O queijo minas frescal se destaca não só por seu sabor suave, sua textura macia e úmida. Ele tem proteínas de alto valor biológico, cálcio, fósforo, magnésio, zinco, além de vitaminas do complexo B (como B2 e B12). Outro diferencial é que ele contém menos gorduras e sódio, quando comparado a queijos mais maturados. Em relação às calorias, em 30 g de queijo minas frescal encontramos 72 kcal.

A seguir, veja os principais benefícios do alimento e como consumi-lo.

1. Ajuda no controle do peso

Devido ao seu menor teor calórico e de gordura em relação aos queijos amarelos, o queijo minas frescal pode contribuir com dietas voltadas ao controle de peso. Sua composição proteica aumenta a sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite.

2. Faz bem para o coração

O queijo minas frescal possui menor quantidade de gordura saturada e sódio em comparação com queijos mais curados, o que pode trazer benefícios para a saúde do coração.

Além disso, os minerais cálcio e magnésio presentes no alimento ajudam no controle da pressão arterial — fator de risco para problemas cardiovasculares.

3. Fonte de proteínas

De uma maneira geral, fornece proteínas de alto valor biológico, essenciais para a manutenção e reparação muscular, além da síntese de enzimas e hormônios.

4. Contribui com a saúde intestinal

Por conter probióticos naturais, o consumo do queijo minas frescal favorece o equilíbrio da microbiota intestinal. E a presença do cálcio e do zinco auxiliam na integridade da mucosa intestinal.

5. Fortalece ossos e dentes

O queijo minas frescal é fonte de cálcio, mineral importante para o fortalecimento e manutenção dos ossos e dentes. A ingestão adequada de cálcio ao longo da vida ajuda a prevenir doenças ósseas, como a osteoporose, além de colaborar na formação e manutenção de dentes saudáveis.

6. Reforça o sistema imunológico

Contém zinco, um mineral fundamental para o fortalecimento do sistema imunológico. Por isso, melhora a defesa do organismo contra infecções e doenças.

7. Controla o açúcar no sangue

A proteína e o cálcio presentes no queijo minas frescal podem ajudar a regular os níveis de glicose no sangue. Dessa forma, é benéfico para pessoas com resistência à insulina ou diabetes tipo 2.

8. É fonte de energia

Por conter carboidratos de fácil digestão, o queijo minas frescal fornece energia rapidamente. Ele se torna uma opção de lanche saudável entre as refeições.

Quais são as contraindicações?

Na maioria das vezes, o queijo minas frescal é considerado seguro. No entanto, indivíduos com intolerância à lactose devem optar por versões sem lactose. Quem tem hipertensão ou problemas renais deve escolher opções com menos sódio.

Além disso, o excesso de consumo pode contribuir para aumento do colesterol e retenção de líquidos, principalmente em versões com mais sal e gordura.

Como consumir?

O queijo minas frescal é bastante versátil e pode ser consumido de diversas maneiras. Pode ser ingerido puro, em fatias ou cubos, como um lanche simples.

Combina bem com saladas e sanduíches. Também pode acompanhar frutas como goiaba, manga, morango ou melancia e oferecer um contraste de sabor suave e doce.

Geralmente, uma a duas fatias (30 a 50 g) por dia são suficientes para obter os benefícios, sem exagerar no consumo de gorduras e sódio.

Fonte: Isolda Prado, nutróloga, diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e professora de nutrologia da UEA (Universidade do Estado do Amazonas).