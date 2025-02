Presidente do México não escreveu texto a Trump sugerindo boicote

Do UOL, no Rio

É falso que a presidente do México, Claudia Sheinbaum, tenha escrito um texto endereçado ao presidente dos EUA, Donald Trump, em que sugere boicote a produtos norte-americanos.

O texto circula em redes sociais sem autoria identificada desde, pelo menos, 2017, no primeiro mandato do norte-americano. Não há nenhum registro de que a presidente do México tenha feito declaração como esta.

O que diz o post

Um texto direcionado ao presidente dos EUA, Donald Trump, falando sobre os mexicanos como consumidores e propondo um boicote a marcas americanas é falsamente atribuído à Claudia Sheinbaum. "Sabemos, por exemplo, que se estes 7 mil milhões de consumidores não comprarem os seus produtos, haverá desemprego e a sua economia entrará em colapso", diz parte do conteúdo.

Por que é falso

Não há evidência de que Claudia Sheinbaum tenha publicado ou feito declaração como esta. Não é possível encontrar nenhuma referência a alguma declaração pública da presidente do México como a do post desinformativo em veículos jornalísticos. Também não há registro de qualquer texto como este nas redes sociais de Sheinbaum (aqui, aqui, aqui e aqui).

Desinformação circula em vários idiomas. É possível encontrar checagem da suposta declaração da presidente mexicana em francês (aqui), em inglês (aqui e aqui) e em espanhol (aqui). No México, o conteúdo foi verificado pelo El Sabueso (leia aqui).

Texto circula sem autoria desde, pelo menos, 2017. Há registros de publicações no Facebook com a versão do texto em espanhol sem autoria identificada desde 2017, segundo o site de verificação de fatos dos EUA, Snopes.

Presidente do México disse que o país não vai pagar por muro. Nesta segunda-feira (10), Claudia Sheinbaum rejeitou a ideia de que o México pague pela construção do muro na fronteira, proposta por Trump. A presidente disse que não há acordo com os Estados Unidos e expressou discordância sobre esta medida em entrevista coletiva no Palácio Nacional (aqui).

Viralização. Um post no Facebook com o conteúdo desinformativo tinha, até esta quinta-feira (13), mais de 4.000 compartilhamentos.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

