Perigoso, 'golpe de calor' faz temperatura do corpo disparar; SC fez alerta

Em meio à onda de calor intenso que atinge boa parte do país, as autoridades se mobilizam para alertar a população sobre os possíveis riscos e medidas necessárias para proteger a saúde ao enfrentar altas temperaturas.

Em Santa Catarina, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) publicou um alerta para o chamado "golpe de calor" que, em casos mais graves, pode ser fatal.

O que é o 'golpe de calor'

O quadro pode ser desencadeado por exposição direta ao sol ou por esforço físico excessivo em um ambiente quente. A condição é ainda mais grave do que a insolação.

No "golpe de calor", o corpo absorve mais calor do que consegue liberar devido à alta temperatura externa. A temperatura corporal pode subir para 41º C em apenas 10 ou 15 minutos. Esse superaquecimento agudo desencadeia uma resposta inflamatória em todo o corpo. Neste cenário, há uma falha na dissipação do calor pelo organismo. O sistema de regulação da temperatura corporal pode ser desativado, por exemplo, com a produção de suor insuficiente, fazendo com que o corpo acumule calor gradativamente.

Um "golpe de calor" pode ser fatal. Os sintomas possíveis incluem problemas de consciência como confusão mental, dores de cabeça, tontura, desorientação, sonolência, além de convulsões, vômitos, diarreia e baixa pressão arterial. Caso as medidas adequadas não sejam rapidamente tomadas, é possível que o organismo não resista.

Diferentes causas podem provocar o quadro. Em idosos, pessoas com doenças crônicas e crianças, o "golpe de calor" geralmente ocorre devido à combinação de altas temperaturas e grave deficiência de líquidos e eletrólitos. Em adultos saudáveis, esforço físico excessivo, como prática esportiva ou trabalho ao ar livre, é a causa mais comum. Permanecer em ambientes pouco ventilados, como veículos fechados, também pode acarretar a condição.

O que fazer no caso de um 'golpe de calor'?

Aos primeiros sinais, deve-se chamar o serviço de emergência. O corpo deve ser resfriado o mais rapidamente possível, o paciente transferido para um local fresco e ventilado e, se possível, ingerir líquidos.

Roupas supérfluas devem ser retiradas. Compressas frias devem ser colocadas na testa, nas axilas e nas virilhas. Caso não haja compressas, é possível borrifar água fria nessas regiões.

Se a pessoa estiver inconsciente, mas respirando normalmente, deve ser colocada em posição lateral de segurança até a chegada do serviço de emergência. A respiração e a consciência devem ser verificadas regularmente. Se a respiração apresentar sinais de falha, é preciso iniciar medidas de reanimação.

Como se proteger do calor

Beba bastante água;

De acordo com suas possibilidades, lave rosto, nuca, braços e mãos; tome banhos de preferência com água mais fria;

Atividades físicas intensas e ao livre não são recomendadas durante o período mais quente do dia;

Sempre que possível, evite sair no período entre 10h e 16h. Prefira sair no começo da manhã ao entardecer;

Use sempre filtro solar. Aplique-o novamente após algumas horas ou se transpirar muito;

Evite ficar exposto ao sol, procure caminhar pela sombra;

Use roupas leves, de cores claras e feitas com tecidos respiráveis;

Use hidratante para seu tipo de pele e umidifique o ambiente;

Prefira uma alimentação leve com frutas, legumes e saladas. Faça refeições leves com intervalos menores entre elas;

Dentro de casa ou no trabalho, abra janelas e portas, deixando o ar circular. Se necessário, feche cortinas e persianas para bloquear o sol;

Não permaneça em veículos estacionados sob o sol. Ao entrar em um carro que ficou parado no calor, abra primeiro portas e janelas para o ar circular;

Preste atenção aos mais suscetíveis ao calor: animais de estimação, bebês, crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas e/ou que tomam medicamentos de uso contínuo;

Se necessário, acione a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

*Com informações de matérias publicadas em 16/11/2023 e 11/02/2025.