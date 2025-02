Paes rebate Nikolas após deputado ironizar show de Lady Gaga no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), usou o perfil que mantém no X, antigo Twitter, nesta quinta-feira (13), para responder a um tweet feito pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

O parlamentar compartilhou o vídeo de uma mulher que se esconde atrás de uma mureta em uma avenida do Rio, durante um tiroteio entre policiais e traficantes, e no qual ele diz: "Ainda bem que o Prefeito do RJ providenciou o show da Lady Gaga no Carnaval."

"Esse sujeito @nikolas_dm apoia os governadores do Rio, desde o Witzel passando pelo atual, que mandam na segurança pública e ainda tem a cara de pau de apontar o dedo. Todo mundo é do seu partido (PL) deputado. No ano passado dei chinelada no candidato de vocês aqui."

"Ano que vem vamos trabalhar muito para colocar o time de vocês pra correr do governo do Estado também! Em tempo: 'Todo mundo no Rio'. Vai ter Lady Gaga e todo mês de maio vai ter uma grande atração internacional", escreveu Paes.