Ciclista morto em SP: moto com mesma placa é usada em ataque a motociclista

Uma moto com a mesma placa usada pelos criminosos que roubaram e mataram o ciclista Vitor Medrado, 46, na manhã desta quinta-feira (13), no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, também foi utilizada em ataque a um motociclista cerca de cinco horas depois do primeiro crime.

A Polícia Civil investiga se há relação entre os dois casos.

O que aconteceu

O ciclista Vitor Felisberto Medrado foi assassinado em frente ao Parque do Povo, por volta das 6h. A ação, na rua Brigadeiro Haroldo Veloso, durou cerca de seis segundos entre o momento em que a moto encosta ao lado da vítima e a fuga dos dois criminosos.

Suspeitos de crimes praticados no Itaim Bibi Imagem: Reprodução

Segundo crime ocorreu cinco horas depois no Brooklin, bairro vizinho. Uma câmera de segurança registrou a mesma placa da moto em uma tentativa de assalto, a cerca de 3,5 km de onde o ciclista foi morto. As imagens mostram que dois homens em uma moto atiram contra a vítima. Eles fogem e não levam nada.

O segundo crime ocorreu na rua Ribeiro do Vale, por volta das 11h. Após ser baleado pela dupla, o homem cai na pista. Ainda não há confirmação da polícia de que são os mesmos assaltantes que mataram Vitor Medrado.

Motociclista foi atropelado por um carro que que passava pela via. O homem, que não teve a identidade divulgada, ficou preso embaixo do veículo e foi socorrido pelo pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar. Ele foi encaminhado ao Hospital das Clínicas. Não há informações do estado de saúde dele.

Em nota, a Polícia Civil investiga os dois casos ocorridos na capital e analisa se há relação entre eles. O crime registrado na rua Brigadeiro Haroldo Veloso, no Itaim Bibi, está sob apuração do 15º Distrito Policial, com apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais e do Departamento de Operações Policiais Estratégicas

Já a ocorrência na rua Ribeiro do Vale, no Brooklin, é investigada pela 2ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas. As diligências estão em andamento para identificar e prender os autores. O patrulhamento na região foi intensificado.

Morte de ciclista foi gravada

Imagens de câmera de segurança registraram a morte do ciclista. Na gravação, é possível ver quando Vitor Medrado é abordado por dois homens em uma moto.

Um dos homens atira e a vítima cai no chão. O outro, que estava na garupa, desce da moto e pega o celular do homem. Depois, ele volta para o veículo e os dois deixam a cena. Vítima foi socorrida ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Polícia Militar foi acionada por volta das 6h20. Segundo a SSP, uma testemunha ligou para a PM ao ver o homem caído. O caso foi registrado no 14° DP como latrocínio.

Os autores do crime ainda não foram encontrados e estão foragidos. Uma operação da polícia está sendo realizada na comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital.

Vitor Medrado recebeu homenagens nas redes sociais. O ciclista era conhecido como Vitão ou Mineirinho. Em algumas publicações, ciclistas lamentaram o episódio. Alguns chegaram a sugerir um protesto no Parque do Povo.