Kotscho: Trump fez da Casa Branca sua versão do 'cercadinho' de Bolsonaro

O presidente Donald Trump transformou o Salão Oval da Casa Branca, sede oficial da presidência americana, em algo parecido ao "cercadinho" usado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Brasil, opinou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (13).

O que estou percebendo é que o 'Trump 2º' transformou o Salão Oval em cercadinho, igual àquilo que a gente conheceu aqui no Brasil. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Após assumir a presidência, em janeiro, Trump tem reunido profissionais da imprensa no salão da Casa Branca, quase que diariamente, para fazer anúncios ou propagandear a amizade com aliados importantes, como o magnata Elon Musk.

O cercadinho citado por Kotscho refere-se ao espaço usado por Bolsonaro para receber e conversar com apoiadores, em Brasília, em momentos que renderam cenas de descontração e também constrangimento durante o período de sua administração. A estrutura metálica foi desmontada logo após o presidente Lula (PT) assumir o comando do país.

Toda hora chamam os jornalistas [que fazem a cobertura] da Casa Branca para fazer novos anúncios, ameaças e assinar novos decretos. É uma coisa patética, né? Os fotógrafos ficam de joelhos diante dele. Nessa semana, o Elon Musk deu um show lá. É um verdadeiro circo armado no Salão Oval. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Kotscho: 'Filho de Musk virou atração do circo Trump'

Nesta semana, Trump recebeu o aliado político Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência Governamental, no Salão Oval da Casa Branca. O filho de 4 anos do magnata acabou roubando a cena depois de mandar Trump calar a boca, em um áudio vazado para a imprensa.

[O menino foi] uma grande atração no 'circo Trump' essa semana, né? Mais gente gostaria de fazer essa mesma pergunta para o Trump: por que ele não cala a boca? Ricardo Kotscho, colunista do UOL

No encontro, o bilionário defendeu as ações de sua gestão para reduzir o tamanho do governo e os gastos federais e não levarem os Estados Unidos, segundo ele, à falência.

Musk foi um dos primeiros nomes anunciados por Trump para atuar na sua administração. O gesto levantou polêmicas, uma vez que o dono do X (antigo Twitter) tem contratos vigentes com o governo norte-americano, em um potencial conflito de interesses.

Josias: 'Zema exagera no ridículo ao comer banana com casca'

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que, ao comer banana com casca para criticar a inflação no governo Lula (PT), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), acerta o próprio pé e exagera no ridículo.

Como não dói, o governador de Minas Gerais fornece ridículo nas redes sociais com a mesma naturalidade que a bananeira dá banana. E, dessa vez, até o Zema escolheu o alvo certo. Ele é um oposicionista, ele mirou no nervo exposto do governo Lula, que é a carestia [encarecimento do custo de vida].

O problema é que mastigar banana com casca, a pretexto de criticar a inflação dos alimentos, ele acertou o próprio pé, né? Se o ridículo matasse, o governador ia precisar implantar várias pontes de safena no cérebro, né? Porque realmente ele exagerou no ridículo. Josias de Souza, colunista do UOL

Zema publicou um vídeo ontem em que aparece comendo uma banana com casca para "economizar" diante da alta de preços dos alimentos. Na gravação, o político diz que recorreu a uma nutricionista para saber se poderia ou não comer a fruta com a casca. O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), não gostou da publicação e postou outro vídeo rebatendo o chefe do Executivo mineiro.

Assista ao trecho no vídeo abaixo:

Josias: Lula derramará petróleo sobre COP30 se demitir presidente do Ibama

No UOL News, Josias também afirmou que o presidente Lula (PT) caminhará na contramão de sua pretensão de fazer o Brasil um líder mundial na questão climática caso demita Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais).

Já seria um prejuízo grande se o presidente do Ibama saísse voluntariamente. Se Lula demiti-lo, o prejuízo é maior ainda, com um eventual desdobramento. Como reagirá a ministra Marina Silva, que é a superior hierárquica do presidente do Ibama? Ela reagirá passivamente e ficará inerte diante de uma eventual exoneração? Josias de Souza, colunista do UOL

Lula criticou o Ibama e classificou como "lenga-lenga" o processo de licenciamento para exploração de petróleo na costa do Amapá. Servidores do órgão se irritaram com as declarações do presidente e citaram "interferência política" do petista no trabalho do instituto.

Assista ao trecho no vídeo abaixo:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: