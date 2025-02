Deputados franceses aprovam projeto de lei com penas mais rígidas para menores infratores

Os deputados franceses adotaram, nesta quinta-feira (13), um projeto de lei proposto pelo ex-primeiro-ministro, Gabriel Attal, que endurece as penas para menores infratores. A Assembleia Nacional francesa adotou o projeto por 125 votos a 58, com o apoio do governo, do partido de extrema direita Reunião Nacional e dos aliados de direita do Partido Republicano. O texto restabelece várias medidas retiradas durante a análise feitas pelas comissões parlamentares, no final de novembro.

O novo projeto visa "restaurar a autoridade" do Judiciário em relação aos "delinquentes juvenis" e "seus pais", e retoma uma série de medidas anunciadas no ano passado pelo ex-premiê.

"Estamos cumprindo a promessa feita após os tumultos de 2023: fortalecer nosso arsenal penal e lutar de forma mais eficaz contra a delinquência juvenil", disse o ex-chefe de governo, que após deixar o cargo, voltou a ser deputado.

Em 2023, diversas manifestações violentas tomaram conta da França após a morte do jovem Nahel, de 17 anos, em junho do mesmo ano, baleado por um policial.

"A ingenuidade mata. A falta de consciência está sacrificando parte da nossa juventude", disse Attal em resposta às críticas da oposição de esquerda, que acusou o governo de tentar "agradar" a extrema direita.

Os deputados aprovaram uma série de medidas. Entre elas, a criação de um procedimento que prevê o comparecimento imediato para menores de 16 anos que tenham cometido crimes graves.

Outro artigo elimina sentenças atenuantes para menores de 16 anos que são autores de crimes graves e reincidentes, exceto se houver uma decisão fundamentada do juiz.

Para deputados da oposição, as medidas desrespeitam "os princípios fundamentais da justiça juvenil" e não resolvem o problema.

"Vocês acham que punir os pais e trancar os filhos resolverá o problema da delinquência? Vocês acham que a prisão resolve o problema da delinqüência? Isso só alimenta", defendeu a deputada socialista Sandrine Runel.

Para o deputado ecologista Pouria Amirshahi, o texto "é um triste reflexo das mudanças da nossa época". Segundo ele, o governo, na falta de uma solução "de fundo", não enxerga outra maneira de enfrentar o problema, "que não seja através da repressão".

Os deputados também aprovaram o endurecimento das penas para os pais de delinquentes juvenis. Um juiz de menores poderá, por exemplo, aplicar uma multa aos pais que não responderem às convocações para as audiências.

"Instrumentalização da justiça"

A deputada do partido de extrema direita Reunião Nacional, Sylvie Josserand, criticou o texto, mas votou a favor dele. Segundo ela, o texto é "vazio", mas envia "uma mensagem". "Nosso partido defende "há muito tempo" que o fato de ser "menor de idade não pode ser uma desculpa", explicou.

Já o deputado Ludovic Mendes, do partido Renascença, lamentou que o texto "trate apenas de parte do problema".

O projeto também provocou protestos entre os profissionais da Justiça. Sindicatos e organizações de advogados e magistrados organizaram manifestações na quarta-feira para protestar contra a "instrumentalização da justiça criminal juvenil". Eles pediram mais "meios" para implementar, de forma mais eficaz, as medidas que já estão em vigor .

O texto poderá ganhar uma versão ainda mais rígida no Senado. O ministro da Justiça, Gérald Darmanin anunciou, em entrevista ao jornal Le Parisien a introdução de novas medidas durante a análise do projeto, no próximo dia 25 de março.

O ministro quer introduzir júris populares para julgar crimes cometidos por menores, estender o toque de recolher judicial para delinquentes juvenis "assim que eles saem da escola e nos fins de semana" e fortalecer o uso de tornozeleiras eletrônicas para menores.

Com informações da AFP