Defesa de Bolsonaro pede acesso a todas as provas do inquérito do golpe

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta quinta-feira (13) acesso a todas as provas do inquérito que apura a tentativa do golpe de Estado.

O que aconteceu

A defesa diz que, no último dia 3, foi enviado um HD com cópia integral do processo e todas as mídias analisadas. A pasta contém mais de 11 mil arquivos distribuídos em mais de três mil pastas.

Arquivos não contemplam "totalidade" da prova utilizada no processo, dizem advogados. Segundo eles, os arquivos trazem apenas o espelhamento dos celulares apreendidos de Mauro Cid e Gabriela Cid, esposa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e dos ex-assessores da presidência Marcelo Costa Câmara e Ailton Barros.

Relatório final que encerra a investigação possui "muito mais" provas do que o apresentado no HD. A defesa alega que só as buscas e apreensões levaram mais de trinta celulares para passarem por investigação, além de computadores, tablets e mídias de armazenamento, como HDs, pen-drives e cartões de memória.

Os presentes autos já trazem o efetivo cumprimento e encerramento das diligências antes deferidas com a efetiva apreensão de numerosas mídias. E, no entanto, o resultado obtido com tais diligências já (portanto) cumpridas não foi fornecido à defesa.

Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro

Defesa pede acesso à íntegra das provas levantadas na investigação. "A defesa desde já requer o acesso à íntegra do conjunto probatório já arrecadado, especialmente com o espelhamento dos celulares, computadores e pen-drives apreendidos nestes autos, bem como aqueles que aqui tiveram seu teor utilizado, para que possa realizar sua análise com paridade de armas, com a concessão de prazo razoável para análise dos dados".

PGR analisa as conclusões da PF e deve apresentar denúncia contra os envolvidos ainda neste mês. Expectativa é de que procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresente denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros investigados.