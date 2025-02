Capital deixa estado de atenção; Grande SP dispara alerta de chuvas fortes

Do UOL, São Paulo e Colaboração para o UOL, de São Paulo

Após quase três horas de chuva, a capital deixou o estado de atenção para alagamentos, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, mas cidades da Zona Oeste da Região Metropolitana, como Osasco, Barueri e Jandira, dispararam novos alertas de chuvas fortes para a região.

O que aconteceu

Pancadas de chuva de moderada a forte atingiram partes da capital paulista nesta tarde. O estado de atenção entrou em vigor entre 13h30 e 16h25, segundo o CGE. O maior nível de precipitação foi na região do Butantã, com 22,8 mm de chuva.

CGE registrou seis pontos de alagamentos. Três deles ainda estão ativos, sendo dois, na Avenida Santos Dumont, na região central da cidade, e na Avenida Queiroz Filho, na Lapa, considerados intransitáveis. O terceiro ponto, considerado pelo CGE como transitável, fica na Rua Clélia, também na Lapa.

O Corpo de Bombeiros registrou 35 chamados para queda de árvores na capital. Segundo a corporação, não há informações de vítimas.

Segundo a Enel, 51.926 imóveis estão sem luz na cidade. Em todo o estado, há 103.453 unidades sem energia.

O Aeroporto de Guarulhos opera normalmente, segundo a concessionária. Segundo a Aena Brasil, a chuva não afetou pousos e decolagens no aeroporto.

Próximos dias

Próximos dias seguem com clima típico de verão na capital, que "permanece em estado de atenção para altas temperaturas", segundo CGESP. "Ou seja, serão dias de sol e calor com pancadas isoladas de chuva no final das tardes", segue o órgão.

Sexta (14) e sábado (15) devem ser de sol entre nuvens e tempo abafado. De acordo com o centro municipal, nos dois dias, os termômetros devem variar entre mínimas de 21°C e máximas que podem superar os 30°C. "No final da tarde a nebulosidade aumenta e há condições para pancadas de chuva de até forte intensidade, com raios e rajadas localizadas de vento", completa o CGESP.

Chuvas pelo estado paulista

Defesa Civil informou ainda que chuvas serão generalizadas por todo o estado nos próximos dias. Os meteorologistas da Defesa Civil preveem que as precipitações terão maior intensidade entre sexta (14) e sábado (14), nos municípios da faixa leste, o que inclui a Grande São Paulo, litoral e Vale do Paraíba, além das regiões de Campinas e Sorocaba.

A passagem de uma frente fria pela costa de São Paulo aumenta o risco para chuvas intensas nesta sexta-feira (14). (...) Este cenário persistirá até sábado (15), pois a frente fria, embora afastada, ainda causará efeitos na atmosfera, que canalizará a umidade da Amazônia em direção ao estado de São Paulo. Defesa Civil, em comunicado divulgado nesta quinta (13)

Frente fria "não terá força suficiente" para diminuir temperaturas "drasticamente" em SP, principalmente no interior, completa a Defesa Civil. "Com isso, a sensação de calor continuará. Somente na faixa leste haverá ligeira redução das temperaturas máximas, em razão de uma maior presença de nebulosidade".

Risco para chuvas deve diminuir no domingo (16) no estado. É quando, ainda segundo a Defesa Civil, "São Paulo volta a sofrer com as altas temperaturas de forma generalizada".

Recomendações

Durante chuvas intensas, população não deve se arriscar atravessando ruas alagadas. "Um adulto pode ser arrastado com a água na altura do tornozelo. Já um veículo pode ser arrastado com a água encobrindo suas rodas", alerta a Defesa Civil.

População também deve evitar proximidade a árvores e estruturas metálicas frágeis. "Além de poderem cair, elas atraem raios", segue o órgão.

Em caso de alerta da Defesa Civil, deve-se evitar exposição em locais sujeitos a alagamentos. "População deve procurar permanecer em local seguro até o fim do temporal", completa.

CGESP recomenda planejamento de viagens. Isso "para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas". Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, o centro da Prefeitura recomenda que cidadãos liguem para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pelo número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.