"Daqui a 2 ou 3 jogos estarei 100%", garante Neymar após derrota do Santos para o Corinthians

O astro Neymar afirmou que ainda não está fisicamente 100% após sofrer sua primeira derrota desde o retorno ao Santos: um 2 a 1 para o Corinthians na quarta-feira (12), no clássico alvinegro pelo Campeonato Paulista, no estádio Neo Química Arena, em São Paulo.

O maior artilheiro da história da seleção brasileira ainda não marcou, não deu assistência e tampouco conseguiu uma vitória em seus três jogos com a camisa do 'Peixe' desde a volta ao clube que o revelou, no final de janeiro. Com isso, seu time ainda não conseguiu reagir na reta final da primeira fase da competição.

Além da derrota diante do Timão, comandado pelo técnico argentino Ramón Díaz, já classificado para a próxima fase, Neymar jogou nos empates com o Botafogo de Ribeirão Preto (1 a 1) e Novorizontino (0 a 0).

"Fisicamente estou bem melhor. Me senti um pouco melhor do que no último jogo. Não é do nada que vou conseguir ganhar minha forma física 100%. Mas daqui a uns dois ou três joguinhos vou estar 100%", garantiu o atacante.

Neymar voltou ao Santos após a decepcionante passagem pelo saudita Al-Hilal, marcada por lesões.

Os gols da vitória corintiana foram marcados pelo atacante Yuri Alberto aos 17 minutos e aos 44.

As coisas não começaram bem para o ex-jogador do Barcelona e do PSG na Neo Química Arena. O capitão santista, de 33 anos, foi insultado pela torcida corintiana ao entrar em campo para se aquecer antes da partida, correspondente à nona rodada do Paulistão.

No início do segundo jogo como titular pelo Peixe, ao qual voltou quase 12 anos depois de ter partido rumo ao Barça, o atacante assumiu a responsabilidade nas bolas paradas e foi ativo até na marcação.

Neymar teve uma chance claríssima de empatar aos 28 minutos com um chute rasteiro de direita que foi defendido pelo goleiro Hugo Souza.

Mas, salvo algumas jogadas que chamaram atenção no primeiro tempo, não foi o 'maestro' de que o Santos precisa no momento em que está fora da zona de classificação para as quartas de final, faltando três rodadas para o fim da primeira fase.

Depois de um segundo tempo fraco, 'Ney' deixou o campo sob vaias aos 67 minutos para dar lugar ao venezuelano Yeferson Soteldo.

Muito mais móvel e decisivo foi o outro camisa 10, Memphis Depay, grande estrela do Corinthians e que abraçou Neymar no início do jogo.

O jogador da seleção holandesa, de 31 anos, ajudou de forma brilhante Yuri Alberto a marcar o seu segundo gol da noite e o centésimo como profissional, ao dominar uma bola com o peito e dar o passe antes que ela caísse no chão.

"Fizemos um jogo melhor que nos jogos anteriores, precisamos de detalhes", disse Neymar ao final da partida, em que seu time descontou por meio de uma cabeçada do artilheiro Guilherme na reta final (79').

Ao derrotar o Santos, o Timão aumenta a pressão sobre o técnico santista, o português Pedro Caixinha, a um mês e meio do início do Brasileirão.

"Acho que jogamos muito bem. Conseguimos impor nosso ritmo de jogo principalmente nos primeiros 30 minutos. Foram dois detalhes que a gente acabou falhando e levando o gol. Vamos tentar consertar isso. E agora temos mais três jogos, três 'finais', que a gente tem que ganhar", garantiu Neymar.

raa/ma/aam

© Agence France-Presse