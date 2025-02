Cuidado com dor de barriga, Zema: o que acontece se comer banana com casca

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), apareceu em um vídeo na quarta-feira (12) em seu Instagram comendo uma banana com casca. O gesto foi uma crítica a alta dos preços dos alimentos.

"Desta vez, recorri a uma nutricionista para ver se podia ou não [comer a fruta com casca], e ela falou que sim. Comer banana com casca. Não fica tão bom quanto uma banana pura, mas dá para encarar nesses tempos em que os preços dispararam. Fica aí uma sugestão que pode funcionar", disse o governador mineiro.

Faz mal comer a casca da banana?

A casca da banana, por si só, não é tóxica para o ser humano. Chefs como as britânicas Nigella Lawson e Nadiya Hussain são famosas por criar receitas com o invólucro da fruta, e o ingrediente é muito usado nas culinárias da Venezuela, Índia e outros países do sul da Ásia, como apontou uma reportagem do Business Insider em 2019.

Esta porção da fruta é cheia de fibras. Elas são ótimas para o organismo, mas a ingestão em excesso muito rapidamente pode causar sensação de "estufamento", dores abdominais, gases, diarreia ou até constipação, em alguns casos, devido à irritação do intestino, apontou um artigo da renomada instituição de pesquisa americana Mayo Clinic.

A parte de fora da banana, infelizmente, é aquela atingida por agrotóxicos. Portanto, o ideal é apostar em bananas orgânicas para comer a casca, já que é impossível removê-los totalmente mesmo lavando muito bem.

Mas há outros benefícios...

As mesmas fibras, se consumidas regularmente e moderadamente, podem ajudar a estabilizar níveis de açúcar no sangue. Além disso, elas podem regular o intestino e melhorar a saúde cardíaca, apontou um estudo da Universidade de Kentucky.

As cascas ainda são ricas em antioxidantes, especialmente as das frutas mais verdes. Estas substâncias ajudam a reduzir a inflamação do organismo e protegem contra doenças crônicas como câncer, diabetes e problemas cardiovasculares, indicou pesquisas conduzidas pela Universidade de Stanford, nos EUA, e pela Universidade de Allahabad, na Índia.

O invólucro da banana também tem grandes quantidades de vitaminas B6 e B12 e de potássio. Estudiosos da Universidade Purdue, nos EUA, atribuem ao potássio a capacidade de regular a pressão arterial, proteger o corpo contra perda óssea e prevenir pedras nos rins. Já as vitaminas ajudam a manter o cérebro, o metabolismo celular, os nervos e o sistema imunológico saudáveis, além de formar células sanguíneas.

Comer a casca pode te deixar mais feliz. A casca da banana também tem maior quantidade de triptofano, um aminoácido precursor da serotonina —substância no cérebro responsável pela nossa sensação de bem-estar.

Este ingrediente da casca pode ajudar a regular as emoções de quem costuma descontá-las na comida. "A baixa dessa substância é um dos fatores que estimula a compulsão alimentar", explicou à VivaBem em 2019 a médica nutróloga e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia), Marcella Garcez Duarte.

Como posso comer a casca da minha banana?

Pode ser, literalmente, duro de engolir a casca. Ela costuma ser bem mais firme e amarga do que a fruta, especialmente se esta não estiver muito madura.

É preciso retirar primeiro partes escuras antes de cozinhar ou comer a casca. Se estiver muito escura em diversas partes ou com sinais de mofo, jogue fora.

A casca pode virar farinha para bolos e pães, ou acompanhamento de iogurte. Pode ser batida no liquidificador para uma vitamina, virar farofa, doce e até bacon vegano. Confira algumas receitas de VivaBem aqui.

*Com informações de matérias publicadas em 02/12/2019 e 22/11/2024.