Cruz Vermelha procura 50 mil desaparecidos na guerra entre Rússia e Ucrânia

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) está tentando rastrear quase 50.000 pessoas desaparecidas, a maioria soldados, durante o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que começou em 2022.

O comitê tem como principal missão encontrar pessoas desaparecidas durante conflitos. No caso da guerra Rússia-Ucrânia, o órgão abriu um escritório da Agência Central de Rastreamento (CTA) em março de 2022, logo após Moscou enviar suas tropas contra o país vizinho, em 24 de fevereiro daquele ano.

"Desde fevereiro de 2024, o número de casos abertos de pessoas desaparecidas (procuradas por suas famílias) mais do que dobrou, chegando a quase 50.000 hoje", em comparação com 23.000 no mesmo período do ano passado, relatou Dusan Vujasanin, que lidera os esforços de busca do comitê. De acordo com essa mesma fonte, mais de 90% dessas pessoas desaparecidas são soldados.

Nos últimos três anos, o escritório recebeu mais de 63.000 notificações de famílias na Ucrânia e na Rússia em busca de parentes, o que significa que o comitê localizou cerca de 13.000 pessoas até agora, acrescentou Vujasanin.

O número de notificações "infelizmente continua aumentando" de "maneira exponencial", disse ele.

Mais de 1.000 notificações por mês

Em 2024, o comitê recebeu entre 1.000 e 1.500 notificações por mês sobre desaparecidos na guerra. Recentemente, esse número aumentou para cerca de 4.500 a 5.000, explicou. O crescimento "é resultante da intensificação do conflito em certas regiões". As famílias, disse, agora têm um melhor conhecimento das atividades do CICV.

Além disso, de acordo com as Convenções de Genebra sobre as regras da guerra, a Rússia e a Ucrânia criaram, cada uma, uma agência nacional de inteligência responsável por coletar, centralizar e transmitir informações relacionadas às pessoas em suas mãos.

Atuando como intermediário neutro entre os dois países, o escritório do ACR coleta, centraliza e registra essas informações e as transmite ao campo em questão. "Até agora, recebemos cerca de 16.000 notificações da Rússia e da Ucrânia sobre pessoas protegidas pelo inimigo (prisioneiros de guerra e civis) que caíram em suas mãos", disse Vujasanin.

"A busca pelos desaparecidos continuará após o fim do conflito armado e continuamos comprometidos em apoiar as famílias pelo tempo que for necessário", concluiu.

Com informações da AFP