O triunfo do Tricolor foi construído com gols de Lucho Rodríguez, Ademir, Erick Pulga (dois) e Everaldo.

Também na quarta-feira, o Ceará ficou no 1 a 1 com o Confiança no Castelão, em Fortaleza, enquanto Náutico e Juazeirense ficaram no 0 a 0 no estádio dos Aflitos, em Recife.