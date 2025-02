Com prefeito foragido, Choró revoga licitação de R$ 10 mi para 'festividades'

A prefeitura de Choró, com 12 mil habitantes no sertão do Ceará, a 180 quilômetros de Fortaleza, revogou uma licitação que previa gastos de R$ 9.942.802,87 só para organização de "festividades".

A administração municipal alega que a licitação foi revogada por "falha encontrada no aviso de licitação", "bem como por conveniência administrativa".

"Assim, percebendo-se a necessidade de retificar o aviso de licitação, buscando a melhor maneira de atendimento dos interesses da administração e, ainda, por razões de interesse público e em observância ao princípio da autotutela, fica revogado o presente processo licitatório, nos termo da legislação vigente, para todos os efeitos", diz o termo de revogação.

A cidade é administrada interinamente pelo presidente da Câmara, o vereador Paulo George Saraiva, o "Paulinho" (PSB), porque o prefeito eleito, Carlos Alberto Queiroz Pereira, o Bebeto do Choró (PSB), está foragido desde o início de dezembro do ano passado em meio a uma investigação por suspeita de compra de votos com dinheiro desviado de emendas parlamentares - o esquema teria se alastrado por 51 municípios cearenses, ao menos. Bebeto foi impedido de tomar posse.

Ele também é alvo de um inquérito sobre emendas parlamentares enviadas pelo deputado Antônio Luiz Rodrigues Mano Júnior (ex-PL), o Júnior Mano, ao Ceará.

Bebeto é apontado como operador de um esquema de desvio dos recursos. Segundo a denúncia enviada ao Ministério Público, ele ficaria encarregado de abordar gestores públicos e oferecer emendas em troca de uma comissão.