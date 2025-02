Ciclista é baleado na cabeça e morre perto do Parque do Povo, no Itaim Bibi

Um homem foi morto com um tiro na cabeça enquanto andava de bicicleta em frente ao Parque do Povo, no bairro Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (13).

O que aconteceu

Imagens de câmera de segurança flagraram latrocínio. Na gravação, é possível ver quando o ciclista é abordado por dois homens em uma moto.

Um dos suspeitos atira e a vítima cai no chão. O outro, que estava na garupa, desce da moto e pega o celular do homem. Depois, ele volta para o veículo e os dois deixam a cena. Vítima foi socorrida ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu ao ferimento e morreu.



Polícia militar foi acionada por volta das 6h20. Segundo a SSP, uma testemunha ligou para a PM ao ver o homem caído. O caso foi registrado no 14° DP.