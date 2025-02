Chuva deixa toda cidade de SP em estado de atenção para alagamentos

A chuva que atingia São Paulo colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos na tarde desta quinta-feira, 13, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura.

Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva de moderada intensidade na zona leste. Já na zona sul, núcleos de chuva forte são observados nas subprefeituras de Parelheiros, Capela do Socorro, M Boi Mirim e Campo Limpo.

Essas chuvas têm potencial para alagamentos, rajadas de vento e transbordamentos de rios e córregos. Devido ao lento deslocamento das chuvas, as próximas horas seguem com tempo instável.

A capital paulista está em estado de atenção para altas temperaturas desde 6 de janeiro deste ano. A maior média de temperatura máxima do ano permanece a registrada em 22 de janeiro com 34,5°C na cidade. Já a maior máxima absoluta, que é aquele valor registrado em um único local, foi registrada na estação meteorológica de Perus, na zona norte, com 35,9°C no mesmo dia, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Nos próximos dias, a massa de ar quente mantém as temperaturas elevadas na cidade de São Paulo, assim como a possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde.

A sexta-feira, 14, deve ser mais um dia de sol entre nuvens e tempo abafado, com termômetros variando entre mínimas de 21°C e máximas que podem superar os 31°C. No final da tarde a nebulosidade aumenta e há condições para pancadas de chuva de até forte intensidade, com raios e rajadas localizadas de vento.

No sábado, 15, o tempo segue abafado com sol entre nuvens na Capital paulista. As temperaturas variam entre mínimas de 21°C e máximas que podem superar os 30°C. Entre o meio da tarde e o início da noite retornam as condições para chuvas na forma de pancadas, que podem apresentar de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento.