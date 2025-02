Chefe de agência ambiental dos EUA tenta rescindir US$ 20 bi em financiamento do clima

Por Valerie Volcovici

WASHINGTON (Reuters) - O chefe da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA, em inglês) disse nesta quinta-feira que tenta encerrar contratos firmados pela administração anterior para distribuir US$ 20 bilhões em financiamento de projetos de energia limpa e transporte em comunidades carentes.

O administrador da EPA, Lee Zeldin, disse no X que pedirá ao inspetor geral, ao Congresso e ao Departamento de Justiça que trabalhem com a agência para cancelar os contratos feitos com oito organizações regionais que foram escolhidas como agentes financeiros, além de rescindir subsídios dados pelo Fundo de Redução dos Gases do Efeito Estufa, do governo de Joe Biden.

No governo Trump, a EPA vem tentando congelar o financiamento de combate às mudanças climáticas e de ajuda à Justiça ambiental, mas tem enfrentado desafios legais para tal.

Em todo o governo, as ordens de Trump implicaram no contingenciamento de pelo menos dezenas de bilhões de dólares de financiamento para projetos e energia limpa, iniciativas de conservação e projetos de transportes em todo o país, chegando a desrespeitar uma decisão da Justiça, determinando que o congelamento fosse interrompido.

Parlamentares democratas e grupos que processam o governo dizem que acabar com o financiamento exige o apoio do Congresso.

"Se Donald Trump quiser acabar com o financiamento que está criando empregos bem remunerados na área de energia em todo o país, ele pode ir ao Congresso e ganhar os votos que precisa para fazer isso", disse a senadora democrata pelo Estado de Washington, Patty Murray.

Em vídeo publicado no X, Zeldin criticou a forma como o governo Biden desembolsava os recursos: "Era feito para obrigar o empenho de todo o dinheiro rapidamente e sem supervisão".

(Reportagem de Valerie Volcovici)