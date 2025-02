De graça em 2 dias, castores fazem represa planejada por governo há 7 anos

Um grupo de oito castores poupou mais de 30 milhões de coroas tchecas (R$ 7,1 milhões) ao governo da República Tcheca, ao construir em duas noites uma barragem que estava sendo planejada há mais de sete anos.

O que aconteceu

Castores construíram barragens exatamente no local em que o governo planejava obra. O governo local buscava construir uma barragem na bacia do rio Moldava e havia até conseguido o dinheiro para a obra. Entretanto, os fundos ficaram parados por 7 anos enquanto as autoridades não conseguiam uma permissão para construir no local — que é protegido.

Animais demoraram dois dias para fazer barragens. O projeto do governo previa restaurar o percurso do rio Moldava, que havia sido interrompido anos atrás por obras de uma base militar, hoje abandonada.

Autoridades comemoraram atuação de castores. "Construíram sem documentação e de graça", disse Bohumil Fiser, chefe da Administração da Área de Paisagem Protegida de Brdy, em entrevista à rádio Prague International.

"Castores sempre sabem mais", diz ambientalista. "Os locais onde constroem as barragens são sempre escolhidos da maneira certa - melhor do que quando projetamos no papel", afirmou Jaroslav Obermajer, chefe da AOPK (Agência Tcheca de Proteção da Natureza e da Paisagem).

Obras de castores atrapalham humanos ocasionalmente. A porta-voz da AOPK afirmou que uma obra de outro grupo de castores na região de Orlickoustec causou o inundamento de campos e de uma linha de trem.

Castores constroem barragens para viver em segurança. Esses animais usam madeira para construir as barragens em rios e riachos, bloqueando a corrente e criando áreas inundadas onde podem montar suas tocas, de difícil acesso para predadores.