Caso Gritzbach: Justiça decreta prisão preventiva de delegado e mais sete

A Justiça de São Paulo converteu hoje (13) para preventiva (por tempo indeterminado) a prisão de um delegado, quatro investigadores e outros três suspeitos de envolvimento na morte de Vinícius Gritzbach, executado a tiros no aeroporto de Guarulhos no fim do ano passado. Os oito já estavam presos, mas em caráter temporário.

O que aconteceu

Decisão foi tomada hoje. Foi decretada a prisão preventiva do delegado Fabio Baena Martin e de quatro investigadores: Eduardo Lopes Monteiro; Marcelo Ruggeri, o Xará; Marcelo Marques de Souza, o Bombom; e Rogério de Almeida Felício, o Rogerinho. Além deles, a decisão vale para o advogado Ahmed Hassan Saleh, o Mudi, e os empresários Robinson Granger de Moura, o Molly, e Ademir Pereira de Andrade.

Polícia alegou risco de ocultação de provas e ameaças a testemunhas. "Verifica-se a forte possibilidade de intervenção indevida nas investigações, com indícios de uma possível destruição de provas materiais, orquestração para a construção de versões inverídicas, alinhamento de versões entre os investigados, criação de álibis falsos, além de ameaça a testemunhas."

Sete dos suspeitos foram presos pela PF em 17 de dezembro do ano passado. Todos foram denunciados por Gritzbach por suposto envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital). O agente Rogério se entregou dias depois.

Gritzbach disse ter sido extorquido por Baena. O empresário assassinado declarou que o delegado e o investigador Eduardo, quando atuavam no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), exigiram dele R$ 40 milhões para tirar seu nome de um inquérito em que era investigado por envolvimento em um duplo assassinato de membros do PCC.

Análises dos telefones celulares apreendidos com os presos indicam que eles formaram uma organização criminosa e cometeram diversos crimes. Entre eles, corrupção, lavagem de dinheiro e outros equiparados a hediondos, segundo as investigações da Polícia Federal.

Delatados por Gritzbach dizem ser inocentes. Um deles, Marcelo "Bombom", disse que até ajoelharia, se preciso fosse, para provar que é vítima de injustiça. As versões foram dadas em depoimentos dos delatados à Justiça, conforme divulgado pelo Fantástico (TV Globo), com exclusividade, no início do mês.

Advogados de Fábio Baena e Eduardo Lopes dizem que a PF não analisou os pedidos de produção de provas solicitados pela defesa. Os defensores Daniel Bialski e Bruno Borragine afirmaram que Gritzbach era um "mitômano e criminoso confesso" que fez "ilações", e ainda apontaram que a PF "abusivamente preferiu indiciar todos os investigados, de maneira genérica, sem qualquer individualização, e sem que existentes indícios do cometimento de qualquer crime".

A reportagem não conseguiu contato com as defesas dos demais policiais civis citados, mas o espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado se houver posicionamento. Procurada, a PF disse que "não comenta eventual investigação em andamento".