Casas Bahia inicia operação de FIDC com capital inicial de R$300 mi

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Casas Bahia anunciou nesta quinta-feira o início operacional de seu fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC), com um capital inicial de R$300 milhões, buscando otimizar a operação de crediário da companhia.

O FIDC, estruturado pela Polígono Capital e com administração do BTG Pactual, já possui um compromisso firme de aporte de terceiros, com expectativa de atingir o montante de R$500 milhões de patrimônio líquido nos próximos meses, disse a varejista em fato relevante.

A Casas Bahia anunciou em novembro de 2023 a estruturação do FIDC. Após a primeira etapa de captação, o instrumento poderá contar com aportes adicionais, segundo a empresa.

"Ele pode crescer bem mais do que esses primeiros R$500 milhões", afirmou o diretor financeiro do grupo, Elcio Ito, à Reuters. "Pelo o que a gente entende de necessidade, de demanda pelo crediário, ele tem muito espaço para crescer além daquele valor original."

Segundo o executivo, o pagamento via crediário da Casas Bahia já representa cerca de 10% das vendas online, enquanto, nas lojas físicas, a modalidade responde por cerca de 27%. A carteira de crediário da companhia somava R$5,7 bilhões ao fim do terceiro trimestre de 2024, ele acrescentou.

Ito também disse que está atento ao "cenário macroeconômico desafiador" no Brasil, e que tem adotado postura cautelosa em relação à inadimplência com a concessão adicional, priorizando créditos de maior qualidade do que crescer com um risco maior.

"Estou preferindo uma rentabilidade um pouco menor, mas crescendo de forma mais sustentável, diante desse desafio no cenário macro e a crescente de taxa de juros."

No fato relevante desta quinta-feira, a Casas Bahia disse que a iniciativa é "alavanca fundamental" do plano de transformação da companhia e fortalece sua vantagem competitiva no segmento de varejo e crédito.

"É um marco importante porque, ao longo do tempo, a gente pretende continuar diversificando as fontes de financiamento", disse Ito sobre o FIDC, que está ativo desde dezembro de 2024 para testes operacionais, com baixos volumes na carteira.