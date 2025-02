Carro avança sobre multidão em Munique - Automóvel atinge passeata no centro da cidade. Causas do incidente, que deixou ao menos 20 feridos, estão sendo investigadas.Um automóvel atropelou um grupo de pessoas no centro de Munique, na Alemanha, na manhã desta quinta-feira (13/04), deixando vários feridos, informou a polícia da capital da Baviera. "O motorista foi preso no local e não representa mais perigo", disseram os policiais.

O incidente ocorreu na no cruzamento entre as ruas Dachauer e Seidlstraße, no centro da cidade, não muito longe da Estação Central de Munique. Ainda estão está claro se foi um acidente ou motorista avançou de propósito em direção aos pedestres. As causas do incidente estão sendo investigadas.

De acordo com relatos na imprensa local, o carro invadiu uma passeata do sindicato trabalhista Verdi, num dia em que a cidade de Munique vive algumas greves. O Corpo de Bombeiros afirmou que atropelamento deixou ao menos 20 feridos.

O governador de Munique, Markus Söder, afirmou que o incidente se trata de um "possível atentando". O motorista do automóvel seria um afegão de 24 anos que solicitou asilo na Alemanha.

A cidade está sob alerta elevado de segurança em razão da Conferência de Segurança de Munique, que começa nesta sexta-feira e deve contar com a presença de vários políticos de alto escalão do mundo todo.

rc (DPA,AFP)