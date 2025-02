Caixa Seguridade bate recorde e tem lucro líquido de R$ 1,056 bi no 4º trimestre

A Caixa Seguridade fechou o quarto trimestre de 2024 com lucro líquido gerencial de R$ 1,056 bilhão, crescimento de 14,6% em relação ao mesmo período de 2023. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o resultado cresceu 5,1%.

O resultado, o maior da história, foi recorrente do crescimento do desempenho comercial, além de uma queda da sinistralidade nos ramos de seguros em que a empresa atua.

As receitas operacionais da holding subiram 18,1% em um ano, para R$ 1,427 bilhão. A linha soma os resultados das empresas investidas, que subiram 11,7%, para R$ 758,6 milhões; e as receitas com comissionamento, que tiveram alta de 26,3%, para R$ 668,4 milhões.

Em seguros, os prêmios emitidos pelas empresas da holding somaram R$ 2,520 bilhões, crescimento de 3,7% em relação ao mesmo intervalo de 2023. No comparativo trimestral, a alta foi de 0,5%. O trimestre foi recorde em emissão de prêmios.

De acordo com o balanço da empresa, o ramo de seguro de maior crescimento foi o residencial, com alta de 14,8% em um ano, para R$ 242,8 milhões. Na linha mais importante, a de seguro habitacional, a alta foi de 12,9%, para R$ 943,8 milhões. Por outro lado, no seguro de vida, houve queda de 8%, para R$ 585,4 milhões, com menor fluxo nos produtos de pagamento mensal.

A sinistralidade em seguros caiu 2,8 pontos porcentuais em um ano, para 18,2%, puxada pelo seguro prestamista, com queda de 15,5 pontos, para 6,5%.

Na previdência privada, a arrecadação do trimestre foi de R$ 7,363 bilhões, alta de 21,7% em um ano, e de 9,4% em um trimestre. Segundo a Caixa Seguridade, houve uma campanha de incentivo de vendas que impulsionou os números. A previdência privada chegou a R$ 172,9 bilhões, alta de 11,6% em um ano, enquanto a taxa média de gestão recuou de 1,14% para 1,09%, diante da maior alocação em fundos conservadores.

Os negócios de arrecadação como um todo geraram R$ 880,2 milhões em receitas operacionais, alta de 16%. Foram puxados pelas operações de consórcio, que geraram receita de R$ 239,3 milhões, alta de 36,6%.