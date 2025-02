Cabelo branco surge primeiro onde? 4 curiosidades sobre fios grisalhos

Você já se perguntou por que os pelos do corpo, incluindo os cabelos, não ficam brancos ao mesmo tempo, já que todos estão sujeitos ao envelhecimento?

São muitos os fatores envolvidos para que uma pessoa fique com uma parte dos pelos branca e outra parte escura. Como explica o médico Erick Barreto, a cor de todo pelo --e olhos, pele-- está relacionada à produção do pigmento melanina pelos melanócitos, que são as células que o produzem. "Quando essas células se degeneram, os fios então começam a ficar brancos. Resultado do envelhecimento", diz Barreto. Genética, estresse, tabagismo, alterações hormonais e doenças autoimunes têm sua contribuição e é tudo muito individual. Alguns podem ter pelos brancos mais cedo, outros, mais tarde. "Tudo isso ainda pode influenciar quais pelos ficam brancos primeiro, e não é algo uniforme", acrescenta o dermatologista Gustavo Martins. Além disso, em diferentes partes do corpo, a taxa de regeneração dos melanócitos pode variar, o que explica porque alguns pelos acabam ficando brancos, enquanto outros permanecem escuros por mais tempo. Alguns médicos defendem que todo pelo embranquece com o avançar da idade, outros já não, citando uma forte influência hereditária e até racial --o processo é mais tardio nos asiáticos e negros.

Onde os fios brancos surgem primeiro?

A velocidade e a extensão desse processo de embranquecimento, denominado canície, varia muito, tanto entre partes do corpo como de pessoa para pessoa. Mas os especialistas arriscam em estabelecer uma ordem geral para o aparecimento dos primeiros fios brancos. E eles começariam do topo, mais especificamente da cabeça para baixo.

"Normalmente, o processo começa com os cabelos, particularmente na região lateral da cabeça (das têmporas), e depois se espalha para outras áreas do couro cabeludo. Posteriormente, os pelos da barba, outros pelos faciais e do corpo começam a ficar brancos. Os pelos pubianos, das axilas e dos cílios tendem a embranquecer por último", informa a dermatologista Isabela Dupin.

Dupin complementa que os pelos das sobrancelhas e dos cílios, em geral, tendem frequentemente a permanecer escuros até o final da vida devido a características específicas dos melanócitos nestas áreas. Segundo ela, as células, nesses locais, costumam ser mais resistentes ao envelhecimento e ao dano oxidativo, se comparados aos melanócitos do couro cabeludo, por exemplo.

Dá para frear o embranquecimento?

Não há uma maneira comprovada pela ciência de se frear permanentemente o embranquecimento natural dos pelos ou alterar sua ordem de surgimento, mas existem indicativos de que mudanças no estilo de vida podem ajudar a retardar o processo. "O estresse causa efeito oxidativo, mas quando sua fonte é removida, o cabelo que ficou branco recentemente pode recuperar sua cor, sugerem estudos", explica Barreto.

Sobre tinturas, existem produtos específicos para cabelos e barbas, mas para outros pelos do corpo, como os pubianos, a oferta é bem mais limitada e menos comum. "Mas algumas tinturas usadas no couro cabeludo podem ser aplicadas nessa região (na parte inferior do abdome, onde crescem pelos), desde que adotados os cuidados adequados para evitar a irritação da pele", esclarece Dupin.

Outra opção, estética, para quem se incomoda com os brancos em determinadas áreas, é depilar os pelos, como das axilas, da região pubiana ou de qualquer outra parte do corpo. Porém, é importante ter cuidados ao se depilar. Microtraumas por lâminas ou cera favorecem a entrada de microrganismos (bactérias, fungos), que podem causar infecções, como dos bulbos em que os fios crescem, os folículos.

*Com informações de reportagem publicada em 07/08/2024