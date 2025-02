Brava assina contrato para venda de óleo de Atlanta

SÃO PAULO (Reuters) - A Brava Energia anunciou nesta quinta-feira que assinou em 11 de fevereiro com a Trafigura contrato para a venda de 6 milhões de barris de óleo produzido pelo consórcio em Atlanta.

O consórcio é 80% da Brava, segundo fato relevante da companhia publicado ao mercado.

"O contrato prevê condições flexíveis que permitem compartilhamento de ganhos via combinações de carga, acesso a mercados específicos para o tipo de óleo de Atlanta e linha de financiamento competitiva. A precificação do contrato está atrelada a preços de referência de bunker de baixo enxofre no mercado internacional", afirmou a empresa.

(Por Alberto Alerigi Jr.)