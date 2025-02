Brasileiro Paulo Castellari será diretor-geral de mineradora francesa Eramet

A mineradora francesa Eramet anunciou nesta quinta-feira (13) a indicação do ítalo-brasileiro Paulo Castellari como diretor-geral deste grupo especializado em materiais críticos como o lítio e o manganês e com uma importante usina na Argentina.

Castellari, diretor desde 2019 do braço brasileiro de um grupo de investimento especializado no setor da mineração, assumirá suas funções após uma assembleia-geral de acionistas prevista para 27 de maio.

O empresário nascido em 1970 dispõe de mais de 30 anos de experiência "na mineração e nos metais, e também nos setores de fertilizantes e energia", destacou o grupo francês.

O brasileiro já trabalhou na América do Sul, Europa, África e América do Norte, e "ocupou postos de direção em diferentes sociedades de mineração", acrescentou.

O novo diretor-geral assumirá o legado de Christel Bories, que transformou o grupo em seus oito anos de mandato, especialmente com a abertura de dois jazigos "de classe mundial de níquel e lítio" em Indonésia e Argentina.

No país sul-americano, a Eramet inaugurou no ano passado, em associação com um grupo chinês, um importante centro de exploração de lítio, um metal-chave para a transição energética, na província de Salta (norte).

Além disso, o grupo francês dispõe de direitos de mineração sobre uma concessão de 560 km² em Salta. Também adquiriu em 2023 concessões de lítio sobre 120 mil hectares na região de Atacama, no norte do Chile.

agu/jum/vmt/dbh/rpr

© Agence France-Presse