Bolsonarista que conversou com Trump em McDonald's não foi deportada

É falso que a brasileira Nayara Andrejczyk, uma bolsonarista que vive nos Estados Unidos, tenha sido deportada.

Publicações nas redes sociais usam a foto de Nayara para mentir que ela teria voltado ao Brasil junto com os 88 brasileiros que foram deportados no dia 25 de janeiro. Nayara manifestou apoio a Donald Trump nas redes sociais.

O que diz o post

Publicações usam uma foto de Nayara acompanhada da seguinte legenda: "Bolsonarista que pediu a Donald Trump para os Estados Unidos não virar o Brasil foi deportada".

Por que é falso

Nayara Andrejczyk não foi deportada. Segundo as informações da sua rede social, Nayara é instrutora de tiro nos EUA. Depois do boato, ela já publicou diversas fotos no país (aqui e aqui). Em uma delas, ela aparece com um boné da ICE, polícia migratória dos EUA.

Primeiro voo de brasileiros deportados chegou ao país em 25 de janeiro. Neste dia, Nayara publicou um vídeo no Instagram chamando para uma live em que ela falaria sobre como funcionam as deportações (aqui e abaixo). No vídeo, ela aparece dirigindo, mostra neve, e ri do boato de que teria sido deportada. Ela nega e afirma ter cidadania americana.

Nas redes sociais, Nayara manifestou apoio ao presidente dos EUA, Donald Trump. Ela publicou fotos em que o cumprimentou em um McDonald's durante agenda de campanha do então candidato à presidência (leia aqui). Ao receber o pedido do fast-food das mãos de Trump, ela disse "não deixe que os Estados Unidos se tornem o Brasil" (aqui). O momento foi filmado pela equipe do candidato. A imagem de Nayara segurando o lanche do McDonald's que recebeu de Trump foi usada no post desinformativo.

Polícia Federal não divulga lista de deportados. O UOL Confere tentou verificar com a Polícia Federal a informação sobre quem são os brasileiros que foram deportados em 25 de janeiro, mas a PF respondeu que não divulga nomes "por questões legais e de respeito à privacidade".

Este conteúdo também foi verificado por Estadão Verifica, Reuters, Aos Fatos e Lupa.

