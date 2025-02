Bolso agradece: 11 estados que dão benefícios a carros elétricos e híbridos

Ter um carro elétrico ou híbrido significa economia não só de combustível, mas também no bolso. Isso porque 11 estados do Brasil dão algum tipo de benefício para modelos eletrificados: seja isenção completa ou desconto, geralmente, no IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

O paraíso dos carros eletrificados no Brasil atende por dois nomes. O primeiro é o Amapá. Uma lei promulgada no fim de 2024 garante isenção do imposto para carros elétricos e híbridos até 31 de dezembro de 2026.

O segundo é o Distrito Federal, que também garante isenção completa de IPVA para ambas as tecnologias. E mais: não há regras de preço e/ou idade do veículo.

Quer saber dos outros? Vamos à lista:

Sudeste

O estado mais rico do País, São Paulo, não traz nenhuma isenção estadual para carros elétricos e os híbridos precisam atender critérios específicos: ter preço máximo de R$ 250 mil e que o motor elétrico deste conjunto tenha potência mínima de 40 kW (o equivalente a 54 cv) e tensão de, pelo menos, 150V para a recarga da bateria.

E a isenção vale até o final de 2026. Depois da data, haverá uma cobrança gradual por ano até chegar a 4% em 2030.

Por outro lado, quem garante algum benefício para carros elétricos é a Prefeitura de São Paulo, que dá um desconto na alíquota (de 4% para 2%) para veículos registrados na capital. Este valor, por sua vez, retorna para o contribuinte de duas formas: em dinheiro ou em desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O estado vizinho, Rio de Janeiro, por sua vez, isenta parcialmente o IPVA. Enquanto a alíquota para automóveis em geral é de 4%, os híbridos pagam 1,5% e os elétricos 1%.

Ainda no Sudeste, Minas Gerais tem uma regra peculiar. Veículos elétricos e híbridos usufruem da isenção do imposto, mas sob duas condições: precisam ser fabricados no estado e que seja equipado com mais de um motor de propulsão (quando pelo menos um deles for movido a gás natural ou energia elétrica). Levando ao pé da letra, nenhum modelo se enquadra no benefício.

Desde o final do ano passado, Fiat Pulse e Fastback com motorização híbrida leve saem das linhas de montagem de Betim (MG). Porém, os SUVs não têm capacidade de se mover somente pela parte elétrica.

Nordeste

Bahia, Alagoas, Pernambuco, Maranhão e Piauí são alguns estados nordestinos que oferecem um misto de isenção e desconto. Alagoas, por exemplo, isenta o primeiro ano de IPVA para carros elétricos e híbridos e a taxa sobe gradativamente nos seguintes.

Os elétricos vão a 0,5% do valor venal e depois para em 1%. Os híbridos, por sua vez, são taxados em 0,75% no segundo ano e chegam ao teto de 1,5% no terceiro.

A Bahia isenta carros elétricos, mas com preços de até R$ 300 mil. Os híbridos pagam o imposto normalmente. No Piauí, os elétricos têm alíquota reduzida: 1%, enquanto os híbridos, nenhum benefício. Já o Maranhão não cobra IPVA de elétricos e taxa em 2,5% os híbridos (contra 3% dos automóveis convencionais). Porém há uma regra: os modelos precisam ser comprados em uma concessionária no estado — só emplacar não vale.

Pernambuco segue seus estados vizinhos e não cobra a taxa de elétricos, mas os híbridos pagam a alíquota normal (3%).

Sul

O Rio Grande do Sul é o único que oferece alguma política de benefício. Por lá, os elétricos são isentos de IPVA há quase 20 anos. Os híbridos, por sua vez, pagam alíquota normal de automóveis: 3%

Um caso curioso é o do Paraná, que não tem política de isenção para elétricos e híbridos, mas, sim, para veículos movidos a hidrogênio. Só um detalhe: atualmente não há nenhum modelo à venda no Brasil que usa esta fonte de energia.

Norte

Uma lei sancionada no Amapá pelo governador Clécio Luís no ano passado — e que vale até o final de 2026 — isenta os automóveis elétricos e híbridos do IPVA no estado. A justificativa é fomentar a compra e venda de veículos elétricos e híbridos, além de reduzir a poluição e as emissões de gases de efeito estufa.

No Amazonas, onde a alíquota "convencional" é de 4%, os modelos eletrificados (tanto elétricos quanto híbridos) pagaram 3%. No Tocantins, no entanto, tramita um Projeto de Lei que pleiteia a isenção de IPVA para carros elétricos, mas ainda precisa ser aprovado.

Centro-Oeste

Fora o Distrito Federal, que isenta tanto carros elétricos quanto híbridos, nenhuma outra localidade da região tem programa de benefícios para tais fontes propulsoras.

E os outros estados?

Por fim, 12 estados, como Acre, Roraima, Pará, Rondônia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Santa Catarina, não têm nenhuma política de isenção ou desconto de IPVA para nenhum tipo de veículo.