Blue Origin de Bezos demitirá 10% de sua força de trabalho

A Blue Origin, empresa espacial do fundador da Amazon, Jeff Bezos, demitirá cerca de 10% de sua força de trabalho após um período de rápida expansão, informou seu diretor aos funcionários nesta quinta-feira (13).

A decisão deverá afetar mais de 1.000 pessoas, considerando que a empresa americana tem aproximadamente 11 mil funcionários, segundo uma estimativa recente da empresa de dados PitchBook.

"Tomamos a difícil decisão de reduzir nossa equipe em 10%", escreveu o diretor executivo Dave Limp em um e-mail para os funcionários, do qual a AFP obteve uma cópia.

"Crescemos e contratamos em um ritmo incrivelmente rápido nos últimos anos", afirmou.

"Com esse crescimento veio mais burocracia e menos foco do que precisávamos", continuou, acrescentando que a composição da empresa "deve mudar".

Os cortes afetam cargos de pesquisa e desenvolvimento, gestão de programas e projetos, e visam "reduzir camadas de gestão", especificou Limp.

A Blue Origin é uma das maiores empresas espaciais privadas dos Estados Unidos. Nos últimos anos, tem tentado ganhar espaço em uma indústria que ainda é amplamente dominada pela SpaceX, de Elon Musk.

Em janeiro, conseguiu colocar em órbita pela primeira vez seu foguete New Glenn, com o qual espera competir com a SpaceX.

