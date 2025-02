BCE pode continuar cortando juros mesmo com Fed cauteloso, diz Vujcic

Por Balazs Koranyi

ZAGREB (Reuters) - O Banco Central Europeu pode cortar a taxa de juros mais três vezes neste ano, mesmo que o Federal Reserve atue de forma mais cautelosa, mas o afrouxamento da política monetária deve estar atrelado a uma rápida queda do núcleo da inflação na zona do euro, disse o membro do BCE Boris Vujcic.

O BCE reduziu os custos dos empréstimos cinco vezes desde junho do ano passado e sinalizou que pretende afrouxar ainda mais a política monetária, deixando os investidores em dúvida sobre o ritmo e a extensão de quaisquer outros cortes nos juros.

"O mercado está precificando mais três cortes de juros neste ano", disse Vujcic em uma entrevista. "Essas expectativas não são irracionais."

Entretanto, os dados dos próximos meses serão cruciais, pois as projeções preveem uma grande queda na inflação de serviços, o maior componente individual da cesta de preços ao consumidor e um dos principais impulsionadores do crescimento excessivo dos preços no ano passado.

"Para que esses cortes se concretizem, precisamos ver uma desaceleração no núcleo da inflação e uma desaceleração na inflação de serviços", disse Vujcic.

Os cortes podem ser feitos apesar dos movimentos do Fed, argumentou Vujcic. No mês passado, o banco central dos Estados Unidos disse que não tem pressa em reduzir a taxa de juros, e a inflação inesperadamente alta no país em janeiro levantou a possibilidade de que o Fed nem mesmo reduza os juros em 2025.

Juros altos nos EUA implicam em um dólar mais forte e no aumento dos custos de empréstimos de longo prazo, mas os movimentos do mercado até o momento não geram preocupações indevidas, disse Vujcic.

"A taxa de câmbio é um fator que consideramos, mas, no nível atual, não é algo com que precisemos nos preocupar."

Um euro mais fraco aumenta a inflação no país porque torna as importações, especialmente de energia, mais caras, impactando os preços rapidamente.

O BCE também não deve orientar os investidores sobre até que ponto os juros cairão, disse Vujcic, mas ele espera que o debate sobre a taxa terminal se intensifique em breve e que o banco já possa mudar sua linguagem na reunião de março.

O BCE ainda descreve sua política monetária como "restritiva", mas mais um corte levará a taxa de depósito para 2,5%, onde alguns membros podem começar a duvidar se ela ainda é alta o suficiente para conter a economia.

"Certamente estamos nos aproximando da discussão sobre quando devemos remover o termo 'restritivo' de nossa linguagem", disse Vujcic. "Isso já poderia acontecer em nossa próxima reunião, mas também dependerá dos próximos dados."